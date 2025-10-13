

استقبل محافظ الفروانية الشيخ عذبي الناصر صباح أمس في مكتبه مدير الشؤون التعليمية بمنطقة الفروانية التعليمية منصور الديحاني، وذلك لتهنئته بمناسبة توليه منصبه الجديد، يرافقه مشاري العدواني من إدارة الشؤون التعليمية، وذلك للتنسيق وتعزيز الشراكة بين المحافظة والقطاع التربوي.



وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات التي تتعلق بتحسين البيئة المدرسية، ورفع كفاءة الخدمات التعليمية في مدارس المحافظة، إلى جانب مناقشة آليات التعاون المشترك لدعم المبادرات التربوية والتنموية.



وأكد المحافظ أن محافظة الفروانية تولي القطاع التعليمي أولوية خاصة باعتباره الركيزة الأساسية لبناء الإنسان والاستثمار في المستقبل، مشيدا بجهود وزارة التربية ومسؤولي المنطقة التعليمية وما يقدمونه من عمل ميداني لخدمة الطلبة والمجتمع.



وأعرب الضيوف عن شكرهم للمحافظ على حفاوة الاستقبال وتعاونه الدائم مع المنطقة التعليمية وحرصه على تطوير العملية التعليمية في محافظة الفروانية.



كما استقبل محافظ الفروانية مدير منطقة الفروانية التعليمية السابق جاسم بوحمد لتكريمه على جهوده بتطوير العملية التعليمية وخدمته لأهالي المحافظة، متمنيا له التوفيق في محطته التعليمية الجديدة.