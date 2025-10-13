







يدخل منتخب ألمانيا في اختبار حقيقي عندما يحل على مستضيفه أيرلندا الشمالية في ملعب «ويندسور بارك» الأسطوري في بلفاست، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026، المقررة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.



ويدخل المنتخب الأيرلندي الشمالي اللقاء وهو في حالة اندفاع معنوي، ويشاطر ألمانيا نفس الرصيد (6 نقاط)، ما يمنح أصحاب الأرض فرصة لاعتلاء صدارة المجموعة في حال فوزهم.



ولم تهزم أيرلندا الشمالية، تحت قيادة المدرب مايكل أونيل، على أرضها في آخر 7 مباريات، وحققت ضمن هذه السلسلة فوزا مثيرا على الدنمارك بنتيجة 2-0، وتعادل قوي 1-1 مع سويسرا، مما يعكس صعوبة المواجهة المنتظرة.



وتحدث أونيل عن انتصار فريقه الأخير على سلوفاكيا باعتباره «أحد أفضل عروضنا» في 99 مباراة تحت قيادته، مؤكدا أن اللاعبين يؤمنون بإمكانية تحقيق المزيد.



ولم تسافر ألمانيا مكتملة إلى بلفاست، إذ أعلن الاتحاد الألماني غياب اللاعب جيمي ليويلينج عن المواجهة، بعد مغادرته مقر إقامة المنتخب في هرتسوجين آوراخ، السبت، إثر مشاكل في العضلة الضامة.



وتحتل ألمانيا صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط بعد جولتين، إذ سجلت 7 أهداف واستقبلت 3، ثم تأتي أيرلندا الشمالية في المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط، لكنها أحرزت 6 أهداف واستقبلت 4.



كما تتشارك سلوفاكيا في ذات الرصيد، بينما سجلت 3 أهداف واستقبلت 2.



ويظل يوليان ناغلسمان، مدرب المنتخب الألماني، واضحا وواقعيا قبل مواجهة أيرلندا الشمالية، حيث يرى الفوز الأخير على لوكسمبورغ (4-0) خطوة إيجابية، لكنها ليست كافية، ويعتقد أن الطريق نحو ضمان التأهل سيمر عبر اختبارات صعبة، تتطلب انتظام الأداء، تسجيل المهاجمين، والحفاظ على الانضباط التكتيكي والذهني في المباريات خارج الديار.



وستمثل مباراة أيرلندا الشمالية اختبارا حقيقيا لمدى قدرة «المانشافت» على إظهار هذه المقومات، وما إذا كان بإمكان الألمان تحويل التفوق البدني والتكتيكي إلى فوز مهم، يمنح الفريق زخما ثابتا في طريقه نحو مونديال 2026، الذي يحلم ناغلسمان بلقبه، لكن على مدرب بايرن ميونخ السابق التأهل أولا.



وفي مباراة ثانية، يحل المنتخب الفرنسي ضيفا على ثقيلا على نظيره آيسلندا في ملعب «لاوجارد السفولور»، بمواجهة هامة ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة، رفقة أذربيجان وأوكرانيا، ويتصدر المنتخب الفرنسي المجموعة بتسع نقاط، بينما يأتي منتخب أيسلندا، في المركز الثالث ومعه أربع نقاط، وسيفتد «الديوك» إلى نجمه كليان مبابي، ومدافع ليفربول إبراهيما كونانتي للإصابة.



وفي مواجهات أخرى ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال، يستضيف سلوفاكيا نظيره لوكسمبورغ، ويلتقي السويد مع كوسوفو، وسلوفينيا مع سويسرا، وأوكرانيا مع أذربيجان، وويلز مع بلجيكا.