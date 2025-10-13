عبدالعزيز جاسم



انتهت ودية القادسية والنصر بالتعادل 1-1 في المباراة التي جمعتهما أول من أمس على ستاد محمد الحمد ضمن استعدادات الفريقين لخوض الجولة الخامسة من دوري زين الممتاز، حيث سيلتقي «الأصفر» مع كاظمة و«العنابي» مع الفحيحيل السبت المقبل، حيث سجل للقادسية بدر المطوع، فيما سجل للنصر طلال جازع.



وحرص الفريقان على إشراك أكبر قدر من اللاعبين للوقوف على مستواهم لكنهما دخلا في البداية بتشكيلة شبه أساسية غاب عنها اللاعبون المتواجدون حاليا في صفوف «الأزرق» وكذلك المصابون ومع مرور الوقت حرصوا على إشراك بعض العناصر التي لم تأخذ فرصتها في المباريات الماضية أو التي عادت من الإصابة.



وشهدت المباراة مشاركة لاعب وسط «الأصفر» الجزائري فيكتور لكحل بعد تعافيه من الإصابة فيما لم يشارك معاذ الظفيري رغم تعافيه لكن فضل الجهاز الفني بقيادة المدرب التونسي نبيل معلول إراحته لكي يتم تجهيزه بشكل مميز، بينما لم يمنح الجهاز الطبي التصريح لكل من جاسم المطر وعيد الرشيدي ومبارك الفنيني وطلال الفاضل للدخول في التدريبات الجماعية، على أن يكون تأهيلهم بشكل منفرد.