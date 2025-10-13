الدوحة - فريد عبدالباقي



يستعد المدرب الإسباني لمنتخب قطر جولين لوبيتيغي، لقيادة «العنابي» في مواجهة مصيرية أمام نظيره الإماراتي مساء غد على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد، ضمن ختام مباريات المجموعة الأولى من الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026.



ويدخل «العنابي» اللقاء برصيد نقطة واحدة بعد تعادله السلبي مع سلطنة عمان في الجولة الأولى، متساويا معها في الرصيد، بينما يتصدر المنتخب الإماراتي المجموعة بـ 3 نقاط بعد فوزه الثمين على عمان 2-1 أمس الأول ليضع قدما في المونديال قبل مواجهة الحسم حيث يكفيه التعادل لضمان التأهل المباشر.



ويأمل لوبيتيغي في الإفلات من حسابات التأهل المعقدة عبر تحقيق الفوز الذي يمنح فريقه بطاقة العبور المباشر إلى نهائيات كأس العالم دون انتظار لحسابات فارق الأهداف.



في المقابل، يخوض «الأبيض الإماراتي» اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما قلب تأخره أمام عمان بهدف إلى فوز مثير 2-1، ليواصل مسيرته بثبات نحو حلم العودة إلى كأس العالم بعد غياب دام 36 عاما منذ مشاركته التاريخية في مونديال 1990 بإيطاليا، حيث تقدمت عمان مبكرا بهدف كوامي أوتون (12 خطأ في مرماه)، لكن الإمارات قلبت النتيجة بهدفين متأخرين لماركوس ميلوني (76) وكايو لوكاس (83).



وفي المجموعة الثانية، قاد البديل زيدان إقبال، لاعب أوتريخت الهولندي، منتخب العراق لتحقيق انتصار ثمين على منتخب اندونيسيا 1-0 سجله في الدقيقة (76) من تسديد كرة من خارج منطقة الجزاء. وتمكن إقبال من إحياء آمال العراق في التنافس لبلوغ المونديال قبل مواجهة السعودية متصدرة المجموعة بفارق الأهداف عن العراق الثلاثاء المقبل في المباراة التي يستضيفها ملعب الجوهرة بمدينة جدة.



ويسعى العراق إلى بلوغ النهائيات للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 1986 في المكسيك عندما ودع باكرا من الدور الأول.