

تمكن فريق إنتر ميامي بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي من تحقيق فوز عريض على أتلانتا يونايتد 4-0 في المباراة التي جمعتهما فجر أمس، ضمن منافسات الدوري الأميركي لكرة القدم.



وجاءت أهداف إنتر ميامي بواسطة ليونيل ميسي «هدفين»، وجوردي ألبا «هدف»، ولويس سواريز «هدف» في الدقائق 39 و52 و61 و87 من عمر المباراة، ليرفع «ميامي» رصيده إلى 62 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب القسم الشرقي في مسابقة الدوري الأميركي لكرة القدم، بينما توقف رصيد أتلانتا يونايتد عند 27 نقطة في المركز الـ 14.



وبات ليونيل ميسي أول لاعب في تاريخ الدوري الأميركي لكرة القدم يسجل 9 ثنائيات في موسم واحد، كما عزز النجم الأرجنتيني صدارته لقائمة هدافي المسابقة برصيد 26 هدفا.



ورفع ليونيل ميسي رصيده من الأهداف طوال مسيرته في ملاعب كرة القدم مع منتخب الأرجنتين والأندية التي لعب ضمن صفوفها وهي: برشلونة الإسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وإنتر ميامي الأميركي إلى 886 هدفا في 1128 مباراة.



كما رفع ليونيل ميسي عدد المساهمات التهديفية ما بين تسجيل وصناعة الأهداف طوال مسيرته في ملاعب كرة القدم إلى 1281 مساهمة تهديفية، بينما يعد النجم الأرجنتيني أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ كرة القدم بـ 396 تمريرة حاسمة. ولم تتوقف أرقام ليونيل ميسي المذهلة عند هذا الحد، حيث يعد النجم الأرجنتيني الأكثر تسجيلا للأهداف في الدوري الأميركي هذا الموسم بدون ركلة جزاء، كما يعد الأكثر مساهمة بالأهداف في المسابقة ذاتها بدون ركلة جزاء أيضا.