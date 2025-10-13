

أعلن مدرب المنتخب الصربي لكرة القدم دراغان ستويكوفيتش استقالته أمس بعد هزيمة منتخب بلاده أمام ضيفه الألباني 0-1 في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.



وقال ستويكوفيتش في مؤتمر صحافي عقب المباراة التي جرت في مدينة ليسكوفاتش: «ما كان ينبغي أن تحدث هذه الهزيمة، وأتحمل مسؤوليتها، أنا هنا لمواجهة العواقب».



وأعرب عن أسفه للنتيجة «كانت سيئة جدا، لم أتوقعها».



وأضاف: «تحدثت مع رئيس وأمين عام الاتحاد الصربي لكرة القدم، قدمت استقالتي، وسيعلنون عنها أيضا، لكنني لن أسافر إلى أندورا لقيادة المنتخب» في المباراة المقبلة ضمن التصفيات بعد غد الثلاثاء.



وكان لاعب الوسط السابق البالغ من العمر 60 عاما والمعروف باسم «بيكسي» أثناء لعبه مع يوغوسلافيا، يشرف على تدريب المنتخب الصربي منذ عام 2021 بعد فترات قضاها مع ناغويا الياباني، وغوانغجو آر أند أف الصيني.



وخاض ستويكوفيتش 84 مباراة مع يوغوسلافيا السابقة بين عامي 1983 و2001، وكان من أوائل لاعبي الدرجة الأولى الأوروبيين الذين اتجهوا إلى كرة القدم اليابانية، حيث دافع عن ألوان نادي ناغويا غرامبوس إيت بين عامي 1994 و2001.



تولى بعد اعتزاله اللعب رئاسة نادي ريد ستار بلغراد لفترة وجيزة، قبل أن يتجه إلى تدريب ناغويا أولا، ثم غوانغجو.



وتحتل صربيا حاليا المركز الثالث في المجموعة الحادية عشرة من التصفيات الأوروبية، خلف إنجلترا وألبانيا.