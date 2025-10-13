انعقدت في العاصمة الألمانية برلين أمس أعمال قمة الصحة العالمية WHS بمشاركة وفد من وزارة الصحة السورية، حيث تعد هذه القمة من أبرز الملتقيات الدولية في المجال الصحي، ويشارك وزراء وخبراء ومنظمات من مختلف دول العالم.



وشهدت القمة ندوة بعنوان «تعافي النظام الصحي في سورية مسارات نحو المرونة» نظمتها وزارة الصحة السورية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، حيث تم استعراض الجهود المبذولة لإعادة بناء القطاع الصحي في سورية وتعزيز قدرته على الاستجابة والتعافي بعد التحديات التي واجهها خلال السنوات الماضية.



وفي تصريح خاص لوكالة الانباء السورية (سانا)، أوضح رئيس الوفد السوري د.علاء عابدين مدير مكتب وزير الصحة أن سورية تشارك للمرة الأولى في قمة الصحة العالمية، وهي تمثل فرصة مهمة لعرض رؤية الوزارة وجهودها الحالية والمستقبلية لتطوير النظام الصحي فيها، في ظل اهتمام كبير بالمشاركة السورية ودعم بناء نظام صحي وطني متطور فيها.



وأضاف عابدين: ناقشنا الرؤية الاستراتيجية للوزارة خلال العامين القادمين، والأولويات المطروحة بالتعاون مع الشركاء الدوليين، من أجل تطوير العمل الصحي والاستفادة من التغذية الراجعة التي قدمها المشاركون.



وأكد عابدين أهمية أن تمثل الرؤية خريطة طريق لترتيب أولويات العمل الصحي في المرحلة المقبلة، بما يعزز صمود القطاع الصحي وقدرته على تلبية احتياجات المواطنين.



ويهدف الوفد السوري من خلال مشاركته إلى إبراز الجهود الوطنية المبذولة لتطوير الخدمات الطبية وتحسين المرافق الصحية، إضافة إلى تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات مع الدول والمنظمات المشاركة.