بيروت ـ خلدون قواص



رأى مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان «ان المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان تتطلب وعيا وحكمة في التعاطي، خصوصا ان الوطن بحاجة إلى اليد الحانية البانية والى الكلمة الطيبة التي تبلسم الجراح وتزرع المحبة في النفوس وتقتلع البغض والكراهية من الأعماق».



وقال في حفل افتتاح مسجد الإمام الشافعي في العاصمة بيروت بتبرع من دولة قطر وبحضور وزير أوقافها الشيخ غانم بن شاهين الغانم «تشهد البلاد تحولات مهمة في تاريخها يجب التوقف عندها، والتمعن في أبعادها. أمامنا اليوم فرصة ثمينة تملي علينا إعادة بناء وطننا، وتمتين وحدتنا، من خلال تعاوننا مع أشقائنا العرب».



وأضاف «نحن في دار الفتوى نتوسم خيرا بتفعيل العمل المؤسساتي الذي بدأ مع حكومة الإصلاح والإنقاذ. فالتفاؤل يدفع بالإنسان نحو التقدم والعمل والنجاح وتجاوز المحن. التفاؤل هو الإيمان الذي يؤدي إلى الإنجاز. لا شيء يمكن أن يتم دون الأمل والثقة بالله، وبعدها الأمل بالدولة ومؤسساتها الدستورية».



وتابع «نفتتح هذا المسجد في العاصمة بيروت، وعلينا أن نبادر بالعودة إلى الله عز وجل، وإلى طاعته وطلب رضاه، فنبني مساجدنا على قواعد الإسلام والإيمان، التي لا تعرف حقدا ولا كراهية، بل محبة وأخوة وتضامنا».



وختم «سيكون مسجد الإمام الشافعي منارة للعبادة ونشر العلم، والوسطية والاعتدال، الذي هو رسالتنا الإسلامية، ومنهجنا في دار الفتوى ومؤسساتها المتعاونة مع كل شرائح المجتمع اللبناني ليبقى لبنان سيدا حرا عربيا مستقلا».