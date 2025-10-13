

بحضور نائب رئيس الأركان العامة للجيش اللواء الركن طيار الشيخ صباح جابر الأحمد، افتتحت صباح أمس الدورة التدريبية (القانون الدولي الإنساني) بهيئة القضاء العسكري والتي تعقد خلال الفترة من 12 إلى 16 الجاري بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.



وألقى كل من رئيس هيئة القضاء العسكري (عضو اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني) اللواء حقوقي عويد محمد الهطلاني، ومساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج، ورئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مامادو سو، ونائب رئيس اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني المستشار عبدالرحمن إبراهيم المهنا، كلمات عن أهمية تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني ونشر مبادئه وشرح دور المؤسسات العسكرية والأمنية في تطبيق الاتفاقيات والالتزام بمضمونها، ونشر الوعي والتدريب عليها لضمان حماية الإنسان واحترام كرامته في أوقات السلم والنزاع.



تأتي هذه الدورة في إطار التعاون المستمر بين هيئة القضاء العسكري، ووزارة الخارجية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بهدف تعزيز المعرفة بالقانون الدولي الإنساني، ورفع كفاءة المشاركين وتبادل الخبرات، بما يسهم في تطوير القدرات القانونية والعملية وترسيخ الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني.