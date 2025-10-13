مفرح الشمري



تشارك الكويت في مهرجان بغداد الدولي للمسرح الذي انطلقت دورته الـ 6 أمس الأول ويستمر حتى 16 الجاري، ممثلة بفرقة المسرح الكويتي التي ستعرض مسرحية «غصة عبور» على خشبة المسرح الوطني 15 الجاري وهي من تأليف تغريد الداود، وإخراج محمد الأنصاري، ويشارك فيها نخبة من الفنانين، وتدور أحداثها حول شخصيات تعاني بأوجه مختلفة ومتوازية، لكنها تشترك في كونها عالقة ومترددة بين المضي والرجوع، والرحيل والعودة، فوق جسر يراه المشاهد على خشبة المسرح، لكن معناه الضمني أبعد من ذلك، والمسرحية فازت بجائزة أفضل عرض متكامل في مهرجان المسرح الخليجي بدورته الـ 14 التي احتضنتها مدينة الرياض، بالإضافة الى عدد من الجوائز.



يذكر ان مهرجان بغداد الدولي للمسرح في دورته السادسة «دورة الفنان د.ميمون الخالدي» يقام تحت شعار «المسرح يضيء الحياة» وتشارك فيه مسرحيات من مختلف دول العالم وعددها 13 عرضا مسرحيا، من بينها عرضان خليجيان هما «غصة عبور» لفرقة المسرح الكويتي، و«عرج السواحل» لفرقة أم القيوين الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة التي عرضت أمس الأول على خشبة المسرح الوطني وهي من تأليف سالم الحتاوي، وإخراج عيسى كايد.