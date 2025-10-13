سجل وافد في مخفر شرطة القشعانية قضية إساءة استخدام هاتف، مؤكدا أن هذه الإساءة نتج عنها تضرره بشكل كبير وإنهاء خدماته، وأنه بصدد رفع دعوى تعويض بحق المتسبب في هذا الضرر البالغ وقدم في ملف القضية تفريغا لمقطع مصور يظهره نائما أثناء العمل.



وبحسب إفادة الوافد وهو من مواليد 1984، فإن زميله وهو من نفس جنسيته ومن مواليد 1983 قام بتصويره وهو نائم خلال الدوام، ولم يكتف بتصويره، وإنما قام بإرسال المقطع إلى مسؤوله ورئيسهما في العمل، فما كان من المسؤول إلا أن أعاد إرسال المقطع عليه مرفقا كتابا بإنهاء خدماته نظرا لإهماله في أداء عمله. وأكد المبلغ أنه لم يكن في يوم من الأيام متكاسلا عن عمله، وكل ما حدث أنه كان مرهقا، فغالبه النعاس، فما كان من صديقه إلا أن فعل هذا التصرف الذي تضرر منه.



والطريف أن المُبلغ قال انه توسط للشخص الذي كان سببا في تفنيشه.