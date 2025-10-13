عبدالكريم أحمد



قضت محكمة الجنح المفوضة بالامتناع عن النطق بعقاب محام شهير، على أن يقدم تعهدا بحسن السيرة والسلوك لمدة ستة أشهر، مع كفالة قدرها 500 دينار، وأحالت الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.



وجاءت إحالة المتهم إلى المحاكمة بعد أن وجهت إليه النيابة العامة تهماً تتعلق بالإساءة إلى رئيس تحقيق أحد المخافر، من خلال مقاطع وصور نشرها عبر حسابه في تطبيق «سناب شات» خلال عام 2023.



وأكد المحامي نواف الوهيب أن ما صدر عن المتهم يمثل إساءة وإهانة تمس كرامة واعتبار موكله بصفته موظفا عاما، مشيرا إلى أن أركان الجريمة قد توافرت بحق المتهم وثبتت عليه الاتهامات.



وأوضح الوهيب أن حكم الامتناع عن النطق بالعقوبة يعد إدانة قانونية بحق المتهم، مؤكدا عزمه التوجه إلى المحكمة المدنية للمطالبة بتعويض عن الأضرار التي لحقت بموكله.