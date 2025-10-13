طارق عرابي

أكد رئيس الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات د.خالد الزامل أن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي أصبحا من أبرز أدوات التطور الإداري والاقتصادي في العالم، إذ يشكلان ركيزة أساسية في تطوير الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للأفراد والمجتمع، ولم تعد التقنيات الحديثة مجرد أدوات مساندة، بل أصبحت عنصرا محوريا في صنع القرار ورفدا أساسيا في بناء المستقبل.



وقال الزامل في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح المنتدى الدولي للذكاء الاصطناعي والرقمنة، تحت شعار «إدارة الأزمات والابتكار ومستقبل التكنولوجيا»، إن المنتدى الذي يقام ضمن فعاليات الأسبوع الخليجي للرقمنة، إنما يعكس التزام دول مجلس التعاون لتعزيز مسيرة التحول الرقمي وتبنى التقنيات الجديدة في خدمة التنمية المستدامة.



وأكد أن الكويت تولي اهتماما كبيرا بتبني استراتيجيات وطنية متقدمة تدعم الابتكار والتحول الرقمي، وتسهم في تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز كفاءة الأنظمة الحكومية بما يواكب المستجدات العالمية، كما تعمل الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات على تطوير السياسات والأطر التنظيمية الكفيلة بتحقيق هذا التوجه، وذلك من خلال تمكين التقنيات الحديثة وتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على القيم الإنسانية والأمن السيبراني.



وتابع يقول: إن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد تقنية مستقبلية، بل هي مسؤولية حضارية تتطلب الوعي والإدارة الرشيدة، ومن هذا المنطلق فإن هيئة الاتصالات تحرص على أن يكون التطور الرقمي في الكويت تحولا آمنا منضبطا يرتكز على المعايير الدولية وأفضل الممارسات ويضمن الاستخدام الأخلاقي والمسؤول للتقنيات الناشئة في جميع القطاعات، أما في مجال إدارة الوثائق والمحفوظات الرقمية فإنها تمثل أحد الأعمدة الرئيسية في بناء المنظومة المؤسسية الحديثة، إذ تسهم في خدمة الذاكرة الوطنية وتنظيم تداول المعلومات وتسهيل الوصول إلى البيانات بطريقة آمنة ومنهجية، بما يعزز مبادئ الشفافية وحوكمة البيانات وتدعم اتخاذ القرار المبني على المعرفة الدقيقة والمعلومات الموثوقة.



واختتم الزامل يقول: إن هذا المنتدى لا يعنى فقط بعرض التقنيات الحديثة، بل يمثل منصة حوار خليجية وعالمية تهدف إلى توحيد الجهود وتبادل الخبرات وبحث فرص التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والبناء الأكاديمي بما يعزز موقع منطقتنا في خارطة التحول الرقمي العالمي، وإننا في الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات نؤمن بأن التحول الرقمي الحقيقي يبدأ من الإنسان ممثلا بالكفاءات الوطنية وتمكين العقول الشابة القادرة على الابتكار والمنافسة في ميادين التقنية الحديثة، فالمستقبل لا يبنى بالأجهزة فقط، بل بالعقول التي توظفها في الاتجاه الصحيح.



بدورها، قالت مدير الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالتكليف نجاة إبراهيم إن الكويت تشهد حاليا مرحلة تكامل رقمي متسارعة تقودها وزارة الدولة لشؤون الاتصالات بالتعاون مع الجهات التابعة لها لدعم رؤية كويت جديدة 2035، والتي تقوم بجهود متعددة لإبراز الدور الأساسي للرقمنة والذكاء الاصطناعي وتطوير نظم إدارة الوثائق والمخطوطات.



وأضافت ان مرحلة التكامل بين الأجهزة الحكومية تعتبر إحدى الركائز الأساسية لتحقيق رؤية الكويت وذلك نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل وتحسين جودة الحياة وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية، مؤكدة أن التزام وزارة الدولة لشؤون الاتصالات والجهات التابعة لها بدفع مسيرة التكامل الرقمي في البلاد من خلالها، تدعمها مبادرات وطنية رائدة يقوم بتنفيذها الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، أبرزها تسهيل الانتقال إلى الحوسبة السحابية من خلال الشراكات الاستراتيجية مع كبراء شركات التقنية، بالإضافة إلى إنشاء منصة رقمية للتكامل بين الخدمات الحكومية وتوحيد إدارة واجهات البرمجة بهدف تحسين كفاءة الخدمات الحكومية، وتسهيل تبادل البيانات بين الجهات، وتعزيز أمن المعلومات، ورفع جودة تجربة المستخدم، ودعم الابتكار في القطاعين العام والخاص.



وأوضحت إبراهيم أن المنتدى يمثل فرصة ثمينة لتوحيد الجهود وفتح آفاق جديدة أمام المتخصصين وصناع القرار في مجال تقنية المعلومات والابتكار المؤسسي بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية كويت جديدة 2035، كذلك تحقيق رؤية الدول الشقيقة لدول مجلس التعاون الخليجي التي تضع رقمنة الخدمات الحكومية في صميم خطط التنمية المستدامة.



من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة لإدارة المرافق إبراهيم عبداللطيف إن المنتدى إنما يعكس الالتزام الوطني الراسخ تجاه قطاع بات يمثل العمود الفقري للنمو الاقتصادي المستدام، خاصة أنه يضم مجموعة من قادة الفكر وصناع القرار والخبراء الاستراتيجيين الذين اجتمعوا لرسم خارطة طريق للمستقبل الرقمي.



وأضاف أن رعاية «المتحدة لإدارة المرافق» لهذا الحدث البارز، تنطلق من قناعة راسخة بأن الذكاء الاصطناعي لم يعد خيارا يمكن تأجيله، بل أصبح جوهر التحول الاقتصادي والتنموي في عالمنا اليوم، وعصب التنافسية في عالم الغد، مؤكدا أن الشركة ترى في الذكاء الاصطناعي والرقمنة الأدوات الأساسية التي تمكننا من تطوير حلول متكاملة تعيد تعريف كفاءة التشغيل.



ومضى يقول: إن «المتحدة لإدارة المرافق» أدركت منذ انطلاقها أن الاستثمار في المعرفة والتقنية الركيزة الأهم لبناء كفاءة تشغيلية مستدامة، وأن تبني أدوات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي السبيل الأمثل لتحقيق رؤية إدارة المرافق بكفاءة وجدارة، وذلك انسجاما مع رؤية كويت جديدة 2035.



وتابع عبداللطيف يقول: إن شراكة «المتحدة لإدارة المرافق» في المنتدى تأتي لتعبر عن التزام مؤسسي عميق يدعم مسيرة التحول الرقمي في الكويت، وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص لبناء بيئة ذكية قادرة على تلبية متطلبات التنمية المستدامة.



وأضاف أن المنتدى يأتي في وقت يشهد العالم تسارعا غير مسبوق في الابتكار التقني، مما يجعل تبني الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية أمرا ضروريا لتعزيز الكفاءة والاستدامة في مختلفة المجالات، وفي هذا السياق نؤمن بأن المؤسسات الذكية هي تلك التي تتنبأ بالتحديات وتبتكر الحلول قبل وقوعها، وفي ضوء ذلك فقد اتخذت «المتحدة لإدارة المرافق» خطوات استراتيجية نحو التحول الرقمي الشامل في جميع خدماتها، وذلك انطلاقا من قناعتها الراسخة بأن التكنولوجيا ليست أداء فحسب، بل منهج تفكير ونهج تطوير مستدام.



وزاد: «لذلك نولي اهتماما كبيرا بتدريب الكوادر والموظفين على أحدث التقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لتمكينهم من مواكبة التطورات المتسارعة وصناعة حلول مبتكرة تدعم استراتيجية الشركة المستقبلية وتخدم العملاء بكفاءة واحترافية».



واختتم عبداللطيف يقول: لقد أولت «المتحدة لإدارة المرافق» هذا المنتدى أولوية خاصة، وذلك على الرغم من تزامنه مع منتدى آخر في مجال إدارة المرافق، والذي هو مجال تخصص الشركة الأصيل، وذلك إيمانا منها بأن التحول الرقمي هو الركيزة الأساسية لتطوير هذا القطاع، وأن الذكاء الاصطناعي هو الطريق نحو جيل جديد من الإدارة الذكية المستدامة.