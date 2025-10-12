هادي العنزي



تأهل القادسية إلى المباراة النهائية على لقب "كأس السوبر" الـ 11 لكرة السلة، بعد تغلبه على كاظمة بفارق نقطة واحدة، وبنتيجة 94-93، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله بضاحية صباح السالم، وشهدت التمديد لشوط إضافي إثر تعادلين الفريقين بـ 83 نقطة لكل منهما في نهاية الربع الرابع من المواجهة المثيرة.



وضرب "الأصفر" بفوزه على "البرتقالي" موعدا مع الكويت في الـ 7:30 مساء الأربعاء المقبل على لقب "كأس السوبر"، بعدما حجز "الأبيض" أولى بطاقات المباراة النهائية، بتغلبه على القرين 111-88، في المباراة التي سبقت قمة الكبيرين، ويسبق النهائي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين كاظمة والقرين في الـ 5:00 مساء على الصالة نفسها.



جاءت مواجهة القادسية وكاظمة متكافئة منذ بدايتها، ومثيرة في تفاصيلها، ومتقاربة بنتيجتها، لم يستطع أي من الفريقين تسجيل فارق كبير على الآخر، انتهى النصف الأول بتقدم كاظمة بفارق نقطة واحدة أيضا 32-31، بأداء غلب عليه الطابع الدفاعي، وغياب "الرميات الثلاثية".



جاء النصف الثاني من المباراة صورة مطابقة تقريبا مع سابقه من حيث التنافسية، مع تحسن كبير في الأداء الفني، ودقة أكثر في التصويب سواء من داخل القوس، أو عبر "الرميات الثلاثية"، حيث سجل القادسية 52 نقطة في الربعين الثالث والرابع، فيما سجل كاظمة 51 نقطة، لتذهب القمة إلى شوط إضافي خامس لكسر التعادل، ليتمكن لاعبو "الأصفر" من حسم النتيجة لمصلحتهم بتألق القائد عبدالعزيز الحميدي (17 نقطة)، والأميركي ديكوان جونز (29 نقطة) و16 استحواذ "ريباوند"، وعبدالمحسن الموسوي (15 نقطة)، فيما كان أفضل المسجلين لدى كاظمة، الأميركي جوان جونسون (29 نقطة)، ومواطنه فيل غرين (25 نقطة)، والقائد أحمد البلوشي (13 نقطة).