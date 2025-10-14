

انطلقت أمس فعاليات بطولة الشرطة الرابعة للرماية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تستضيفها الكويت وتنظمها وزارة الداخلية ممثلة في اتحاد الشرطة الرياضي، خلال الفترة من 12 إلى 15 الجاري بمشاركة منتخبات الاتحادات الرياضية الشرطية في دول المجلس.



وتأتي إقامة البطولة في إطار تعزيز التعاون والعمل الأمني المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي، ودعم التفاعل الرياضي بين منتسبي الأجهزة الأمنية في الدول الأعضاء.



وتهدف البطولة إلى تطوير مهارات الرماية لدى منتسبي الأجهزة الأمنية من الرجال والسيدات، وإبراز الكفاءات المتميزة في هذا المجال الحيوي الذي يعزز من الجاهزية الميدانية والانضباط المهني لرجال الأمن، كما تسهم في توسيع مجالات التعاون والتنسيق في الميادين الرياضية والشرطية، وترسيخ مفهوم الرياضة كجسر تواصل يعكس وحدة الهدف والمصير المشترك لدول مجلس التعاون.