

بلغ منتخب المغرب نصف نهائي كأس العالم تحت 20 سنة للمرة الأولى منذ 20 عاما، بفوزه على الولايات المتحدة 3-1 في رانكاغوا (تشيلي).



سيطر المنتخب الأميركي على مجريات اللعب في نصف الساعة الأول، بيد أن المغرب استغل هجمة مرتدة سريعة لافتتاح التسجيل عندما سار سعد الحداد بالكرة على الجهة اليسرى ومررها عرضية عند القائم الثاني باتجاه عثمان ماعما الذي تصدى الحارس الأميركي لمحاولته، لكن ماعما أعاد الكرة بشكل رائع باتجاه فؤاد الزهواني ليتابعها في الشباك (31).

وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول، حصل المنتخب الأميركي على ركلة جزاء عندما أعاق علي معمر نولان نوريس داخل المنطقة فانبرى لها بنجاح كول كامبل. وتقدم المنتخب المغربي مجددا عندما أرسل الزهواني كرة طويلة من رمية تماس إلى الزبيري أحدثت دربكة في منطقة المنتخب الأميركي، فاصطدمت بجوشوا ويندر وتحولت خطأ في شباك فريقه (67).

وحسم جاسم ياسين النتيجة في صالح المغرب قبل نهاية المباراة بـ 3 دقائق، مستفيدا من أخطاء دفاعية أميركية فادحة. ويلتقي المنتخب المغربي في نصف النهائي غدا مع فرنسا الفائزة على النرويج 2-1.



وفي نصف النهائي الثاني، تلعب الأرجنتين الفائزة على المكسيك 2-0، مع كولومبيا الفائزة على إسبانيا 3-2. وتحمل الأرجنتين الرقم القياسي بعدد مرات إحراز اللقب (6)، متقدمة على البرازيل (5).