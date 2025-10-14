

القاهرة - محمد سامي



أعلن رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة استمرار حسام حسن في منصبه مديرا فنيا لمنتخب مصر الأول بغض النظر عن نتائج بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة، مشددا على أنه سيقود الفراعنة في نهائيات كأس العالم 2026.



وجاءت تصريحات أبو ريدة خلال مداخلة إعلامية، أكد فيها أن الاتحاد يمنح الجهاز الفني ثقة كاملة بعد تحقيق إنجاز التأهل رسميا إلى المونديال للمرة الرابعة في تاريخ الكرة المصرية، مشيرا إلى أن الاستقرار الفني والإداري هو السبيل للحفاظ على نجاح المنتخب.



وشهدت مباراة مصر الأخيرة بالتصفيات أمام غينيا بيساو 1-0 أجواء احتفالية بستاد القاهرة الدولي، وسط حضور نجوم المنتخب وعلى رأسهم محمد صلاح وعمر مرموش.



ويستعد الفراعنة لخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب والتي ستقام خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير المقبلين، حيث جاء المنتخب في المجموعة الثانية إلى جانب جنوب أفريقيا، وزيمبابوي وأنجولا.



من جانبه، أكد إبراهيم حسن مدير المنتخب أن الجهاز الفني لا يعترف بما يسمى «التمثيل المشرف»، مضيفا: «أي بطولة نشارك فيها سنقاتل على التتويج بها سواء أمم أفريقيا أو كأس العالم ولا نقبل بالخسارة حتى في المباريات الودية».



على صعيد آخر، واصل منتخب مصر الرديف بقيادة حلمي طولان استعداداته الجادة لبطولة كأس العرب، محققا فوزا عريضا على منتخب البحرين الأول بأربعة أهداف دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما بالمغرب، وقدم اللاعبون عرضا قويا عوضوا به خسارتهم في المباراة الأولى أمام منتخب المغرب للمحليين بهدفين نظيفين.



وأكد الجهاز الفني أن الفريق يسير بخطى ثابتة نحو تكوين مجموعة قوية قادرة على المنافسة في البطولة التي تستضيفها قطر من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.