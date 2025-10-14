

أكد قائد منتخب فرنسا السابق النجم زندين زيدان رغبته في تدريب المنتخب الفرنسي «مستقبلا»، مشيرا إلى أنه لا شيء مؤكدا فيما يتعلق بهذا الأمر.



وقال زيدان في مهرجان الرياضة الذي نظمته صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت» الرياضية الإيطالية «أنا متأكد من عودتي للتدريب».



وأضاف بطل كأس العالم 1998 وبطل أوروبا 2000 (108 مباريات دولية، 31 هدفا) «في المستقبل، ولا أقول إن ذلك سيحدث الآن، ما أريده يوما ما هو تدريب المنتخب الفرنسي. سنرى».



ويعتبر زيدان، البالغ من العمر 53 عاما، المرشح الأوفر حظا لخلافة ديدييه ديشان، الذي سيتنحى عن تدريب المنتخب الفرنسي بعد كأس العالم 2026 في حال تأهله.



وأوقف «زيزو» مسيرته التدريبية بعد رحيله عن ريال مدريد الذي أشرف عليه بين 2016 و2018 في فترة أولى، ثم من 2019 إلى 2021 في مرور ثان، محققا لقبين في الدوري الإسباني (2017 و2020) و3 ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا (2016 و2017 و2018).



وأوضح زيدان أن «أهم شيء ليكون مدربا جيدا هو أن يكون لديك شغف بكرة القدم وأن ترغب في نقل شيء ما إلى لاعبيك، ما تملكه في أعماقك».



وأضاف: «يلعب المدرب دورا مهما في نجاح فريقه، برأيي، يشكل ذلك 80%، فهو ينقل طاقته ورغبته في القيام بالأمور بشكل جيد».