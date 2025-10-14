بحث سفيرنا لدى إندونيسيا خالد الياسين مع رئيس جمعية الصليب الأحمر الإندونيسي محمد يوسف كالا سبل تعزيز التعاون في مجالات الإغاثة الإنسانية والاستجابة للكوارث الطبيعية في إندونيسيا.



وذكرت سفارتنا في بيان تلقته «كونا» أن كالا الذي كان يشغل منصب نائب رئيس إندونيسيا الأسبق أشاد بالدور الإنساني البارز الذي تقوم به دولة الكويت في مجال العملين الخيري والإغاثي في إندونيسيا خلال السنوات الماضية خصوصا في أعقاب الكوارث الطبيعية الكبرى مثل الزلازل والفيضانات والانفجارات البركانية.



وأكد كالا ان المساعدات الكويتية كان لها أثر بالغ في التخفيف من معاناة السكان المحليين ودعم جهود الدولة في الاستجابة للطوارئ.



من جانبهو أشار السفير الياسين وفق البيان إلى أن دولة الكويت حريصة على تقديم يد العون وتوفير المساعدات الإنسانية والإغاثية اللازمة فور وقوع الكوارث الطبيعية في الأرخبيل الإندونيسي انطلاقا من التزامها الإنساني الراسخ تجاه الشعوب المتضررة.



وأضاف أن هذه الجهود تأتي ضمن ريادة دولة الكويت في مجال الأعمال الإنسانية والإغاثية حول العالم دون تمييز أو تفرقة.