

أعلن مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتكليف م.راشد العنزي عن الانتهاء من أعمال شبكات الضغط المتوسط والمنخفض والإنارة الخارجية والإشارات المرورية وكاميرات ضبط السرعة والرسائل المتغيرة في مدينة المطلاع السكنية.



وقال العنزي إن المؤسسة انتهت من توريد وتمديد كامل شبكات كيبلات الضغط المتوسط والمنخفض في 5 ضواح بمدينة المطلاع وهي: N2 وN3 وN4 وN5 وN12 وعدد قسائمها 11945 قسيمة سكنية، بالإضافة إلى الانتهاء من 65% من أعمال الضاحية المتبقية N1 حيث تم الانتهاء من إجراءات 1551 قسيمة لتضاف إلى 6 ضواح تم الانتهاء منها في 2023 وقسائمها 13934.



وأضاف: وبذلك تكون المؤسسة قد انتهت من الأعمال في 11 ضاحية بالكامل، بالإضافة إلى 65% من الضاحية الأخيرة ليصبح عدد القسائم السكنية الجاهزة لإيصال التيار الكهربائي 27439 من أصل 28288 قسيمة بالمطلاع بما نسبته 97% والمتبقي 858 قسيمة فقط، وسيتم استكمال إجراءاتها خلال الشهر الجاري.



وأعلن عن الانتهاء من أعمال تركيب أعمدة الإنارة في الطرق الرئيسية بالمدينة وتشغيل عدد كبير منها، وجار أعمال فحص المتبقية منها تمهيدا لتشغيلها، موضحا الانتهاء من أعمال توريد وتركيب إشارات المرور وكاميرات الضبط المروري للسرعة ولوحات الرسائل المتغيرة بالطرق السريعة بمدينة المطلاع السكنية، وجار التنسيق مع وزارة الداخلية لفحصها وتشغيلها، مقدما الشكر لوزارتي الداخلية والكهرباء والماء والطاقة المتجددة على التعاون الذي أبدوه مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية والذي أثمر هذه الإنجازات، مشيرا إلى أنها سابقة لمواعيد الإنجاز التعاقدية للعقود بما يزيد على 3 أشهر، كما شكر العاملين بالمؤسسة على الجهود التي قاموا بها لتنفيذ الأعمال وتسريع تيرة الإنجاز.



وأشار إلى أن جهود العاملين بالمؤسسة ومستوى التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية يعكس الحرص على توفير البنية التحتية والخدمات الأساسية للمشروعات الإسكانية الجديدة وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية.