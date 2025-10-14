أظهرت إحصائية إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل، تداول 175 عقدا عقاريا خلال أسبوع بقيمة إجمالية بلغت حوالي 126 مليون دينار (نحو 416 مليون دولار).



وقالت الإحصائية المنشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة عن تداولات الأسبوع (ما بين 1 و9 أكتوبر الجاري) إن عقود العقار الخاص جاءت في الصدارة بـ116 عقارا بقيمة 45.6 مليون دينار (نحو 150 مليون دولار).



وأضافت أن عقود العقار الاستثماري جاءت ثانيا بتداول 51 عقارا بقيمة 48.5 مليون دينار (نحو 160 مليون دولار)، فيما شهد العقار التجاري تداول أربعة عقود بقيمة 28 مليون دينار (حوالي 92 مليون دولار)، أما العقار الحرفي فقد شهد تداول عقار وحيد بقيمة مليون دينار (حوالي 3.3 ملايين دولار) ولم يشهد «المخازن» أي تداول في الأسبوع المذكور.