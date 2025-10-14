

القاهرة ـ هالة عمران



أكد رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي الاهتمام بأن تكون شبكة الطرق المحيطة بمطار الإسكندرية «برج العرب سابقا» على أعلى مستوى، في إطار الاهتمام بالمطارات كأحد عناصر جذب الحركة السياحية، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل حاليا على زيادة أعداد السائحين الوافدين من مختلف الأسواق المستهدفة، خاصة في المزارات السياحية المهمة والجاذبة، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، وكذا محافظة الإسكندرية، واللذين يخدمهما المطار بشكل مباشر.



جاء ذلك خلال متابعة الدكتور مصطفى مدبولي ـ في اجتماع عقده أمس ـ موقف تنفيذ مشروع إنشاء القوس الغربي لمحور اللواء عمر سليمان بمحافظة الإسكندرية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، واللواء مؤمن سيد محمد، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لشؤون الطرق، والمهندس عمرو عباس، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لشؤون التنظيم وحوكمة السوق، والمهندس أحمد عبدالعزيز، النائب التنفيذي لشؤون المشروعات بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.



وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض مكونات المشروع، ومعدلات سير العمل في قطاعات التنفيذ المختلفة، مع بحث عدد من التحديات التي تواجه العمل وسبل تذليلها لاستكمال الأعمال، حيث وجه رئيس الوزراء بتكثيف المعدات والعمالة في مواقع العمل بالمشروع، وسرعة التنسيق بين الجهات المختلفة لإزالة أي معوقات.