مبارك التنيب



أقدم وافد يبلغ من العمر 61 عاما على الانتحار مساء أمس الأول داخل مقر عمله في منطقة المطلاع بشنق نفسه بواسطة حبل. وفي التفاصيل التي رواها مصدر أمني لـ «الأنباء» فإن مواطنا أبلغ غرفة عمليات وزارة الداخلية بعثوره على عامل عربي مشنوقا، مشيرا إلى أنه فور تلقي البلاغ توجه رجال الأمن والمباحث والأدلة الجنائية ووكيل النائب العام إلى موقع البلاغ. وأضاف المصدر أن وكيل النائب أمر برفع جثة العامل وإحالتها إلى إدارة الطب الشرعي، وكلف رجال الأمن بتسجيل قضية تحت مسمى «انتحار»، وكلف رجال المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول القضية.