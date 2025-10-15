عقدت وزارة النقل السورية في دمشق اجتماعا تشاوريا عبر تقنية الفيديو، مع وفد من الشركتين الصينيتين (CCECC) للإنشاءات الهندسية المدنية، و(CRCC) لبناء السكك الحديدية، لبحث آفاق التعاون في مشاريع النقل البري والسكك الحديدية، وتعزيز فرص الاستثمار في البنية التحتية للنقل في سورية.



وخلال الاجتماع الافتراضي، أكد وزير النقل يعرب بدر أهمية فتح آفاق جديدة للتعاون الدولي، ولاسيما مع الشركاء من الدول الصديقة كالصين، مشيرا إلى أن المشاريع التي تجري دراستها وتنفيذها، تشكل ركيزة أساسية في عملية إعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية، وتسهم في تعزيز الموقع الجيوسياسي لسورية كممر استراتيجي للتجارة والنقل بين الشرق والغرب، والشمال والجنوب.



ولفت بدر إلى أن الوزارة تعمل على أن تكون مشاريع النقل قاطرة تنموية حقيقية تدعم الاقتصاد الوطني، وتخلق فرص عمل، وتسهم في التنمية المتوازنة على مستوى المحافظات.



من جانبه، قدم الوفد الصيني عروضا فنية عن أبرز مشاريع الشركتين المنفذة عالميا في مجالات النقل، ومنها خط القطار فائق السرعة جاكرتا-باندونغ في إندونيسيا، والطريق السريع شرق-غرب في الجزائر، إضافة إلى مشاريع مترو في عدد من العواصم.



واستعرضت الوزارة عددا من المشاريع الكبرى قيد الدراسة والتنفيذ في قطاع النقل البري، منها:



- الطريق السريع شمال – جنوب من الحدود التركية إلى الأردنية، مرورا بمحافظات إدلب، وحماة، وحمص، ودمشق ووريفها، ودرعا، مع دراسة امتداده إلى مدينة حلب.



- مشروع الربط السككي الإقليمي، لتوصيل شبكة السكك الحديدية السورية بدول الجوار ضمن ممر شمال – جنوب يربط أوروبا بالخليج وخليج العقبة.



- نقل الفوسفات بالسكك الحديدية من مناجم مهين إلى ميناء طرطوس.



- مشاريع مترو وقطارات إقليمية في دمشق إضافة إلى مشاريع رقمية تشمل منصة إلكترونية لنقل البضائع، وتسجيل المركبات إلكترونيا، وأنظمة حجز ودفع التذاكر، وربط المقاييس الإلكترونية في المرافئ والمعابر.



كما ناقش الطرفان سيناريوهات رفع كفاءة النقل السككي بسرعة تصل إلى 250 كم/ساعة، مع التأكيد على أن التنفيذ مرهون بالدراسات الاقتصادية والتمويل المتاح.