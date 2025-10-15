

شهدت مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 ليلة تاريخية، حيث حقق منتخب الرأس الأخضر إنجازا غير مسبوق أمس الأول بتأهله رسميا إلى نهائيات كأس العالم لأول مرة في تاريخه عن المجموعة الرابعة بعد فوز رائع على إسواتيني بثلاثية نظيفة، فيما اكتفى منتخب الكاميرون بالتعادل سلبيا أمام أنغولا ليدخل ضمن قائمة المنتخبات الـ 4 المترشحة على بطاقة الملحق الأفريقي.



وبهذا الإنجاز، دخلت الرأس الأخضر التاريخ من أوسع أبوابه كأحد أصغر المنتخبات الأفريقية التي تصل إلى المونديال بعدما رفعت رصيدها في الصدارة بـ 23 نقطة بينما احتلت الكاميرون المركز الثاني بـ 19 نقطة.



من جانبه، واصل منتخب تونس المتأهل سلفا إلى المونديال قبل جولتين من الختام، نتائجه الرائعة في المجموعة الثامنة، وحقق فوزا جديدا بثلاثية نظيفة على ناميبيا محققه 28 نقطة ودون أن تستقبل شباكه أي هدف طوال المباريات الـ 10 لها في التصفيات سجلت فيها 22 هدفا، فيما جاءت ناميبيا ثانية بـ 15 نقطة لتتضاءل فرصتها في اللحاق بقطار المتأهلين للملحق.