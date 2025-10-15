أعرب مجلس الوزراء السعودي امس عن تطلعه إلى أن تسهم نتائج قمة شرم الشيخ للسلام في إنهاء الحرب في قطاع غزة وتعزيز جهود إحلال الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط. ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) في بيان عن وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري قوله إن ذلك جاء عقب الجلسة التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في مدينة الرياض.



وأكد المجلس ضرورة انسحاب الاحتلال الإسرائيلي الكامل والبدء في خطوات عملية لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني الشقيق. وشدد على ضرورة الإيقاف الفوري للحرب في السودان والحفاظ على وحدته ومؤسساته وتجنيب هذا البلد وشعبه المزيد من المعاناة والدمار وتنفيذ ما جرى التوقيع عليه في (إعلان جدة) في مايو 2023.