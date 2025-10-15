

كشف تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست، أن سعر خام التصدير الكويتي ارتفع على أساس شهري بنسبة 2.1% ليصل في المتوسط إلى 72.2 دولارا للبرميل خلال سبتمبر الماضي، فيما شهدت متوسط أسعار النفط الخام تغيرات طفيفة خلال الشهري الماضي، ليسجل متوسط سعر خام برنت الفوري ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.5% ليبلغ 67.9 دولارا للبرميل

.وأشار التقرير إلى أن تجدد الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين وما تبعه من مخاوف بشأن الرسوم الجمركية أدى إلى تراجع حاد في الأسواق المالية ومختلف فئات الأصول، حيث انخفض مؤشر «بلومبيرغ» للسلع بما يقرب من نسبة 3% بعد يومين متتاليين من الخسائر بنهاية الأسبوع الماضي، في حين تداولت أسعار النفط الخام دون مستوى 63 دولارا للبرميل بعد خسارتها نسبة 5.3% خلال الفترة نفسها، وبنسبة 10.6% من مستويات الذروة التي سجلتها مؤخرا بالقرب من 70 دولارا للبرميل.



وتعكس هذه الانخفاضات مخاوف من تراجع الطلب نتيجة الرسوم الجمركية، إلى جانب توقعات بارتفاع قياسي جديد في إنتاج النفط الخام بالولايات المتحدة خلال العام المقبل. بالإضافة إلى ذلك، فإن زيادة الإنتاج التي أعلنتها مجموعة الأوپيك وحلفائها مؤخرا، على الرغم من أنها جاءت دون التوقعات، إلا أنها شكلت عامل ضغط إضافي على الأسعار. وعلى الصعيد الجيوسياسي، ساهمت خطة السلام المقترحة بشأن الحرب على غزة في تراجع علاوة المخاطر الجيوسياسية على النفط الخام، ما أدى إلى تراجع الأسعار.



من جهة أخرى، ذكرت «كامكو إنفست» أن استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا ساهم في دعم الأسعار، بعدما استهدفت أوكرانيا وحدة معالجة النفط الخام في إحدى المصافي الروسية. وأسفرت الهجمات المتكررة على المصافي الروسية عن تراجع نشاط التكرير المحلي، مقابل زيادة صادرات النفط الخام.



ووفقا لتقرير صادر عن وكالة بلومبيرغ، من المتوقع أن تعالج المصافي الروسية نحو 4.86 ملايين برميل يوميا في أكتوبر 2025، بانخفاض يقارب 0.5 مليون برميل يوميا مقارنة بشهر يوليو 2025.



ولضمان استقرار إمدادات الوقود المكرر في السوق المحلية، أعلنت الحكومة الروسية مؤخرا عن حزمة دعم لمصافيها، إلى جانب اتخاذ إجراءات للحد من صادرات النفط الخام، حتى في ظل الأسعار الأكثر جاذبية في الأسواق الخارجية.



وفي أحدث الإجراءات المتعلقة بالرسوم الجمركية، أشار تقرير كامكو إنفست إلى أن الحكومة الصينية فرضت رسوم موانئ جديدة على السفن الأميركية، وكشفت عن قيود شاملة على تصدير معادن الأرض النادرة والمعادن المهمة الأخرى من الصين، إلى جانب فتح تحقيق لمكافحة الاحتكار في شركة كوالكوم المدرجة في الولايات المتحدة. وأسفرت هذه الإجراءات عن ارتفاع أسعار ناقلات النفط إلى أعلى مستوياتها منذ العام 2020، إلى جانب إلغاء بعض الشحنات.