

أكد رئيس اتحاد الاسكواش وليد الصميعي أن تتويج المنتخب الوطني بلقب البطولة العربية التي اختتمت الأحد الماضي في العاصمة اللبنانية (بيروت) يعد إنجازا وثمرة عمل جماعي وخطط واضحة.



جاء ذلك في تصريح أدلى به الصميعي الذي يرأس أيضا الاتحاد العربي للعبة أيضا عقب عودة بعثة المنتخب الوطني من بيروت أول من أمس، مضيفا أن تتويج المنتخب بلقب البطولة العربية بعد فوزه بالمركز الأول في منافسات الفرق والمركزين الأول والثاني في منافسات الفردي ليس مستغربا خاصة بعد العمل الكبير للاعبي المنتخب وعطائهم غير المحدود.



وذكر أن لاعبي المنتخب وضعوا المراكز الأول نصب أعينهم وهو ما تحقق عن جدارة واستحقاق، مهديا الفوز للقيادة السياسية التي تبدي دعما غير محدود لشباب الكويت.



من جانبه، أعرب لاعب المنتخب بطل العرب عمار التميمي عن الفخر بتحقيق المركز الأول في منافسات الفردي بمشاركة العديد من الأبطال، منوها بجهود الطاقم الفني في قيادة المنتخب للتتويج.



بدوره، قال لاعب المنتخب بدر المغربي صاحب المركز الثاني في منافسات الفردي إن النتائج المحققة وحصد المراكز الأولى يعد إنجازا للمنتخب خاصة مع أجواء المنافسة القوية، مشيدا بالاستعداد الجيد والكامل للبطولة.



وقد توج منتخبنا بالمركز الأول في منافسات الفرق بعد فوزه في النهائي على نظيره العراقي 2-1، وضمت بعثة المنتخب اللاعبين عمار التميمي وعلي الرامزي وبدر المغربي وعبدالله هاني وعبدالرحمن المغربي وجاسم الغريب وإداري الوفد مشعل الشرقاوي والطاقم الفني المكون من أحمد السيد وفلاح فايز.