

يعقوب العوضي



واصل القادسية عروضه القوية في بطولة اتحاد الكرة الطائرة بعد فوزه مساء أول من أمس على الكويت الذي كان في صدارة الترتيب العام بنتيجة 3-1، وذلك على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم، ليرفع «الأصفر» رصيده إلى 11 نقطة، بينما بقي «الأبيض» على رصيده السابق بـ 12 نقطة.



وفي لقاء آخر، فاز كاظمة على الشباب 3-0، رافعا رصيده إلى 13 نقطة ويتصدر الترتيب العام على حساب الكويت فيما بقي الشباب على رصيده السابق بـ 11 نقطة.



إلى ذلك، يلعب في الـ 5 من مساء غد الشباب مع برقان ضمن منافسات الجولة السادسة من البطولة، فيما يخضع العربي لاختبار صعب عندما يلعب أمام كاظمة في الـ 7 من مساء غد.