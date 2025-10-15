

أعلنت شركة مشاريع الكويت «القابضة» عن إطلاق النسخة الثالثة من برنامج إنبات بمشاركة 30 شابا وشابة من الجامعيين حديثي التخرج ويتيح البرنامج للمشاركين فرصة اكتساب المهارات التي لم يتعرفوا عليها أثناء دراستهم والتي يعدها أصحاب العمل ذات أهمية للموظفين الجدد.



وتم إطلاق النسخة الأولى من برنامج إنبات في يناير 2024، وقد تقدم للنسخة الثالثة من البرنامج الذي تستضيفه الجامعة الأمريكية في الكويت أكثر من 160 شابا وشابة من 18 دولة، حيث شكلت النساء 70% منهم ويحمل المشاركون شهادات في مجالات متنوعة تشمل العلوم الصحية، والآداب والإعلام، والعلوم الإنسانية، والهندسة وغيرها.



ويوفر البرنامج بيئة تعليمية شاملة تتيح للخريجين تبادل الأفكار والتعاون فيما بينهم، ما يساعدهم على تنمية مهارات التكيف والمرونة والإبداع في حل المشكلات وتطوير وسائل الاتصال الفعالة، وهي كلها عناصر أساسية للنجاح في بيئات العمل المختلفة.



وصمم البرنامج الذي يمتد على مدى تسعة أسابيع بالتعاون مع en.v، وهي مجموعة لها خبرة في تطوير البرامج التدريبية التي تركز على مد الجسور بين أفراد المجتمع بمختلف أطيافهم لتعزيز التعاون والتواصل بينهم. وبهذه المناسبة، قالت نائب رئيس أول لشؤون الاتصال وعلاقات المستثمرين للمجموعة إيمان العوضي: يواصل برنامج إنبات في عامه الثالث ترسيخ نجاحه من خلال الإقبال المتزايد من الشباب على المشاركة، وهو ما يعكس أثره الإيجابي في إعداد الجيل القادم من القادة في الكويت.



وتؤكد شركة المشاريع من خلال هذا البرنامج التزامها بدعم مسيرة الشباب عبر تزويدهم بالمهارات والمعارف التي تساعدهم على التميز في بيئات العمل المختلفة ويركز البرنامج على تنمية قدرات المشاركين الفكرية والحسية بصورة متكاملة، بما يؤهلهم للانطلاق بثقة في مسيرتهم المهنية في القطاعين العام والخاص.



ويشرف على تقديم برنامج إنبات 7 مدربين يتمتعون بخبرة في القطاع الخاص، تم إعدادهم من قبل en.v لمساعدة المشاركين من الخريجين على تطوير المهارات الأساسية وبناء قدراتهم على التعاون والتشارك والقيادة في بيئة العمل ويتضمن البرنامج 4 مواضيع أساسية هي التفكير النقدي، التواصل الفعال، التفكير التصميمي، بيئة العمل والمهارات التطبيقية.