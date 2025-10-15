عبدالحميد الخطيب



نفى الفنان صلاح الملا أن يكون قد تم تقييده وحصره في الأعمال التراثية فقط، وقال: لم تقيدني هذه الأعمال، لكنني عاشق للتاريخ، لأنني من الجيل الذي لحق من عاش الحقب الماضية، وسمعنا منهم القصص والحكايات، وعشنا بين بقايا البيوت القديمة والمناطق التراثية التي أصبحت جزءا من حياتنا وطبيعتنا وعلاقاتنا، لذلك أعتز وأتشرف بتقديم هذه النوعية من الدراما.



وعن تحضيراته للأدوار التراثية، أوضح الملا: الأعمال التراثية ملعبي، فأنا حافظ للفترات التاريخية السابقة بعاداتها وتقاليدها، وأعرف تفاصيل الملابس وحتى حركات الجسد، وأحيانا أتناقش مع المؤلف لتعديل بعض الأمور لتناسب العمل، لأن لدي ثقافة واسعة في هذا الجانب، أما في المسلسلات المعاصرة فأعتمد أكثر على توجيهات المخرج في تحديد ملامح الشخصية وشكلها.



وفي سياق آخر، أكد الملا انه لا يهتم بعدد الحلقات أو مساحة الظهور في الأعمال التي يشارك فيها، بقدر ما يركز على رسالة الدور الذي يجسده.



واردف خلال استضافته في برنامج «شي ثاني» الذي يقدمه علي نجم وشيماء سليمان عبر إذاعة «مارينا أف أم»: لا يعنيني الكم، والدليل ان مسلسل «أم رجا» مكون من عشر حلقات ولي فيه ثلاث حلقات فقط، لان الشخصية محورية ومؤثرة.