أمير زكي - مبارك التنيب

أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط 20 شخصا للتشاجر في مجمعات تجارية، وقالت في بيان صادر عنها أمس: «في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها قطاع الأمن الجنائي لفرض النظام العام والتصدي للسلوكيات السلبية في الأماكن العامة، وبالتعاون مع قطاع مديريات الأمن، نفذت الإدارة العامة للمباحث الجنائية وإدارة شرطة البيئة حملة أمنية ميدانية مكثفة استهدفت عددا من المجمعات التجارية التي شهدت في الآونة الأخيرة وقائع مشاجرات متكررة وصلت في بعضها إلى استخدام الأسلحة البيضاء، بالإضافة إلى ضبط عدد من المخالفين للأنظمة العامة.



وذكر البيان ان الحملة أسفرت عن ضبط 20 شخصا تورطوا في افتعال المشاجرات وإثارة الفوضى، حيث تم إبعاد المقيمين المخالفين عن البلاد، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المواطنين المشاركين فيها، كما تم ضبط 4 أشخاص لمخالفتهم شروط الآداب العامة.



كما ضبط رجال شرطة البيئة 4 أشخاص لقيامهم بالتدخين في الأماكن العامة المغلقة (المجمعات التجارية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.



وأكدت وزارة الداخلية استمرار الجهات المعنية في تكثيف الحملات الميدانية داخل المجمعات التجارية والمواقع العامة لضبط مثيري الشغب والمخالفين، مشددة على اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق كل من يسيء إلى النظام العام أو يخالف القوانين والأنظمة المعمول بها.



إلى ذلك، قال مصدر أمني ان من بين المتشاجرين الذين تم إبعادهم أحداثا وطلابا في المرحلة الثانوية، مشيرا إلى ان الوافدين المتشاجرين ضبطوا من قبل رجال الأمن أو تم رصدهم من خلال كاميرات المجمعات، مؤكدا في الوقت ذاته ان المتورطين في معاكسات من الوافدين سيتخذ بحقهم الإجراء ذاته (الإبعاد) في حال تغاضت المتضررة عن حقها القانوني.