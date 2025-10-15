

حنان عبد المعبود



أبرم معهد دسمان للسكري، الذي أنشأته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، اتفاقية تعاون مع جامعة ساوثمبتون بالمملكة المتحدة لإجراء بحث جديد يهدف إلى تعزيز فهم العلاقة بين السكري وألزهايمر، استنادا إلى المعطيات المتزايدة التي تشير إلى أن المصابين بالسكري من النوع الثاني أكثر عرضة للإصابة بمرض ألزهايمر والخرف الوعائي وأنواع أخرى من الخرف.



ويركز المشروع المشترك على تطوير مقاربات علاجية مبتكرة لدعم نظام التصفية الحيوي في الدماغ، والذي يتراجع مع التقدم في العمر وتفاقم مرض ألزهايمر.



وقال مدير عام معهد دسمان للسكري بالتكليف د.فيصل الرفاعي إن المبادرة تعكس الأهمية المتزايدة للتعاون الإقليمي والدولي، لا سيما على مستوى منطقة الخليج، لتعزيز الابتكار العلمي ومواجهة التحديات الصحية العالمية الملحة، كما يؤكد أهمية تضافر الجهود لمواجهة العبء العالمي للأمراض التنكسية العصبية باعتبارها من المضاعفات المحتملة لمرض السكري، من خلال البحوث التعاونية والانتقالية، فضلا عن تعزيز التعاون العلمي بين الكويت والمملكة المتحدة والعديد من دول العالم بما يسهم في دعم الابتكار والتميز في مجال البحث الصحي.



والجدير بالذكر ان التعاون يجمع خبرات رائدة في مجالي علم الأعصاب والبحوث الانتقالية، بقيادة أستاذة علم التشريح العصبي الإكلينيكي ورئيسة كلية العلوم الطبية والتجريبية في جامعة ساوثمبتون البروفيسورة روكسانا كاراري، وبالتعاون مع الباحث الرئيسي في معهد دسمان للسكري والأستاذ المشارك في جامعة عبدالله السالم د.محمد العنيزي، وسيتناول البحث كيفية تحفيز مسارات عصبية محددة لتعزيز التصفية الطبيعية في الدماغ وهي آلية تنظيف طبيعية تعمل بشكل أساسي أثناء النوم لطرد الفضلات والبروتينات الضارة، المرتبطة بمرض ألزهايمر مما قد يفتح آفاقا علاجية واعدة لمرض ألزهايمر.



ويمول التعاون بشكل مشترك من قبل معهد دسمان للسكري وجامعة ساوثمبتون من خلال دعم مالي مقدم من صندوق د.وائل المحميد، ود.ليلى عبدالوارث للابتكار الطبي في جامعة ساوثمبتون.



ويشمل التمويل تعيين د.كوثر بريش باحثة ما بعد الدكتوراه، التي ستكرس جهودها لتطوير هذا المشروع في الكويت خلال السنوات المقبلة.