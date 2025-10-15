استقبل وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي ورئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ ثامر الجابر بقصر بيان صباح أمس رئيس البعثة الاقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر لدول مجلس التعاون الخليجي لدى دولة الكويت مامدو صو الذي قدم التهاني لهما بمناسبة تعيينهما في منصبيهما الجديدين.



وجرى خلال اللقاء استعراض بعض الأعمال الإنسانية التاريخية، حيث أكد وزير شؤون الديوان الأميري على أهمية استقلال العمل الانساني عن السياسة في بعثات اللجنة بما يخدم المبادئ السامية اقليميا ودوليا ومساعداتها الإنسانية، مشيرا إلى استمرارية دولة الكويت في دعم مهام الصليب الأحمر في واجباته الإنسانية حول العالم. وأشاد بمساعي اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدول مجلس التعاون الخليجي في دعم وتيسير الجهود بتحديد مصير الأسرى والمفقودين الكويتيين والاستمرار في البحث واستعادة رفات الأسرى ورعاية رفاتهم، كما أشاد بدور اللجنة في دعم واستمرار المساعدات الإنسانية في غزة. كما استقبلا سفير جمهورية نيكاراغوا الصديقة لدى الكويت محمد المختار محمد عبدالسلام فرارة لاشير، حيث جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية واستعراض العلاقات الطيبة التي تجمع البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها على كافة الأصعدة.