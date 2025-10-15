العوضي: المركز نقلة نوعية بمجال رعاية مرضى الأورام على مستوى المنطقة ضمن إستراتيجية تطوير الخدمات وفق أعلى المعايير العالمية

المشروع يضم 618 سريراً ويتكون من برجين طبيين ومبنى مركزي للخدمات ومبنى لمواقف السيارات يتسع لنحو 1950 سيارة

المركز يضم أقساماً متطورة تشمل غرف عمليات حديثة ووحدات للعناية المركزة وأجنحة متخصصة بعلاج الأورام والإشعاعي والطبيعي



قام سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء يرافقه الوزراء بجولة تفقدية أمس الثلاثاء لمشروع مركز الكويت لمكافحة السرطان الجديد في منطقة الصباح الصحية وذلك على هامش الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد في مبنى المشروع.



وأكد وزير الصحة د.أحمد العوضي في تصريح لـ(كونا) عقب الجولة التفقدية أن مشروع مركز الكويت لمكافحة السرطان الجديد يمثل نقلة نوعية في مجال رعاية مرضى الأورام على مستوى المنطقة، ويأتي ضمن إستراتيجية وزارة الصحة لتطوير الخدمات الطبية المتخصصة وفق أعلى المعايير العالمية.



وقال الوزير العوضي إن المركز الجديد صمم ليكون صرحا طبيا متكاملا يقدم منظومة شاملة من خدمات علاج الأورام وأمراض الدم والجراحة التخصصية للأورام والعلاج الإشعاعي والاجتماعي، مشيرا إلى أن المشروع يعزز قدرة المنظومة الصحية الوطنية على تقديم الرعاية المتقدمة للمرضى داخل الكويت دون الحاجة للعلاج في الخارج.



وأوضح أن المشروع الذي يضم 618 سريرا يتكون من برجين طبيين ومبنى مركزي للخدمات ومبنى لمواقف السيارات يتسع لنحو 1950 سيارة، ويضم أقساما متطورة تشمل غرف عمليات حديثة ووحدات للعناية المركزة وأجنحة متخصصة في علاج الأورام والعلاج الإشعاعي والعلاج الطبيعي.



وأضاف أن تصميم المركز جاء ليواكب أحدث النظم العالمية والمعايير الدولية في إدارة وتشغيل المراكز التخصصية، حيث يضم تجهيزات طبية وتقنية متقدمة تشمل أجهزة المعجلات الخطية ومحاكيات الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي إلى جانب أقسام للأشعة والطب النووي والمختبرات المركزية والصيدلية المركزية.



وأشار إلى أن تنفيذ المشروع يأتي في إطار رؤية وزارة الصحة لتحديث البنية التحتية الطبية وتوسيع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات انسجاما مع أهداف خطة التنمية الوطنية ورؤية (كويت جديدة 2035)، لافتا إلى أن المركز سيكون نموذجا للتكامل بين الخدمات الطبية والعلمية والبحثية بمجال الأورام.



وأكد حرص الوزارة على استكمال مشاريعها التطويرية في القطاع الصحي، بما يسهم في الارتقاء بجودة الرعاية الصحية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، معربا عن اعتزازه بالكوادر الوطنية التي تسهم في تنفيذ هذا المشروع الحيوي.



واستمع سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء خلال الجولة التفقدية إلى شرح من وزير الصحة د.أحمد العوضي ووكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون الهندسية إبراهيم النهام ومسؤولي الوزارة حول كل التفاصيل المتعلقة بالمشروع.