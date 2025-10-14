الاتحاد القطري يرصد 5 ملايين ريال مكافأة لكل لاعب بعد التأهل إلى كأس العالم



الدوحة- فريد عبدالباقي

نجح المنتخب القطري لكرة القدم في حسم بطاقة التأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعد فوزه الثمين على المنتخب الإماراتي 2-1 حيث سجل لقطر بوعلام خوخي، وبيدرو ميغيل بالدقيقتين (49 و74) وللإمارات سلطان الأميري بالدقيقة (90+8) في اللقاء الذي أقيم مساء أمس على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد، في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى في الدور الرابع من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 بحضور جماهيري كبير غصت به مدرجات الملعب، حيث بلغت نسبة حضور جماهير قطر 92% مقابل 8% لجماهير الإمارات.

دخل "العنابي" المباراة وهو مطالب بالفوز لضمان التأهل المباشر، بعد أن تعادل سلبياً مع سلطنة عمان في الجولة السابقة، بينما كان "الأبيض" الفائز في الجولة الثانية على منتخب سلطنة عُمان 2-1 بحاجة للتعادل أو الفوز لضمان صعوده للمونديال للمرة الثانية في تاريخه، بعد المشاركة الأولى في مونديال إيطاليا 1990.

ويعد هذا التأهل الأول لمنتخب قطر إلى نهائيات كأس العالم بشكل مباشر، بعد أن شارك في النسخة الأخيرة عام 2022 باعتباره البلد المستضيف.

وعقب تحقيق الفوز الغالي، أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم عن مكافأة كبيرة للاعبين، حيث سيحصل كل لاعب من المنتخب على 5 ملايين ريال قطري تقديراً لإنجاز التأهل المباشر للمونديال.

وعودة الى اللقاء، فعلى الرغم من المحاولات الخجولة من المنتخبين في الشوط الأول الذي خرج سلبيا، الا ان انطلاقة الشوط الثاني شهدت انتفاضة قطرية أثمرت تمكن خوخي من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 49 عندما استقبل عرضية من أكرم عفيف حولها داخل مرمى خالد عيسى، وبالكربون كرر المدافع بيدرو ميغيل ما فعله زميله خوخي، باستغلال عرضية عفيف حيث حولها داخل المرمى الإماراتي في الدقيقة 74 فيما خطف سلطان الأميري هدف الامارات الشرفي في الوقت بدل من الضائع (98) الذي امتد لـ15 دقيقة والذي كادت أن تنقلب فيه الأمور لاسيما وأن قطر لعبت ب10 لاعبين بعد طرد مدافعها طارق سلمان بالبطاقة الحمراء المباشرة (88).

وبهذا الفوز، تصدر المنتخب القطري ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، متفوقاً على الإمارات التي حلت ثانية برصيد 3 نقاط، بينما بقي المنتخب العماني ثالثاً بنقطة واحدة.

وتأتي هذه المباراة بمثابة رد الدين لمنتخب قطر، بعد أن سبق أن التقى المنتخبان في الدور الثالث من التصفيات الحالية، حيث فازت الإمارات ذهاباً في الدوحة 3-1 وإياباً في أبوظبي 5-0.

وبالنسبة لمنتخب الإمارات، فسوف يخوض مع صاحب المركز الثاني بالمجموعة الثانية الملحق الآسيوي المصغر، في مباراتي ذهاب وإياب يومي 13 و18 نوفمبر 2025، من أجل التأهل إلى الملحق العالمي.