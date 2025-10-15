أمير زكي

في إطار تعزيز التعاون والتكامل بين الأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، اختتمت مساء الثلاثاء فعاليات البطولة الشرطية الرابعة للرماية التي استضافتها وزارة الداخلية الكويتية ممثلة في اتحاد الشرطة الرياضي خلال الفترة من 12 إلى 15 أكتوبر 2025، على مجمع ميادين الرماية بنادي الفروسية والرماية.

أقيم حفل الختام بحضور وكيل وزارة الداخلية بالتكليف اللواء علي مسفر العدواني، ورئيس الاتحادين العربي والقطري للشرطة اللواء خالد بن حمد العطية، ورؤساء الوفود الخليجية المشاركة وعدد من القيادات الأمنية.

وأشاد وكيل وزارة الداخلية بالتكليف اللواء علي العدواني بما حققته البطولة من نجاح تنظيمي ومنافسة رياضية راقية، مثمنًا الجهود التي بذلتها اللجنة المنظمة وكافة الجهات المشاركة في إنجاح هذا الحدث الرياضي الخليجي المتميز، ومؤكدًا أن مثل هذه البطولات تسهم في تعزيز أواصر التعاون والتكامل بين الأجهزة الأمنية الخليجية وترسيخ مفاهيم العمل الشرطي الجماعي.

ونقل رئيس اتحاد الشرطة الرياضي العميد ركن بحري الشيخ مبارك علي اليوسف الصباح في كلمته خلال الحفل تحيات وتقدير النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف وتمنياته الصادقة بنجاح هذا التجمع الرياضي الخليجي، مشيدًا بروح الأخوة والتعاون التي جسدها المشاركون.

وقد شهدت البطولة منافسات قوية اتسمت بالروح الرياضية العالية والتنافس الشريف بين منتسبي الأجهزة الشرطية من مختلف دول مجلس التعاون، وأبرزت المستوى المتميز للرامين المشاركين وما يتمتعون به من كفاءة وانضباط وجاهزية عالية.

واختُتم الحفل بتكريم الفائزين من قبل وكيل وزارة الداخلية بالتكليف اللواء علي العدواني، في مختلف فئات البطولة، وسط أجواءٍ من الود والأخوة التي تعكس تماسك الأسرة الخليجية الواحدة، مؤكدةً وزارة الداخلية حرصها على استمرار مثل هذه الفعاليات التي تعزز التعاون وتبادل الخبرات بين أجهزة الشرطة الخليجية.