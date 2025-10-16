أقيل مدرب المنتخب السويدي، الدنماركي يون دال توماسون من منصبه إثر تلقي فريقه 3 هزائم تواليا في تصفيات كأس العالم 2026، وفق ما أعلن الاتحاد السويدي لكرة القدم أمس الأول. وقال الاتحاد المحلي للعبة إن القرار اتخذ «بناء على النتائج السيئة في تصفيات كأس العالم». وأضاف في بيان «ما زالت الفرصة متاحة لخوض الملحق في مارس ومسؤوليتنا هي في تأمين أفضل الظروف لبلوغ نهائيات كأس العالم»، مشيرا إلى أن البحث عن مدرب جديد «سيبدأ مباشرة». وكانت السويد خسرت على أرضها أمام كوسوفو 0-1 الإثنين، رغم امتلاكها مهاجمين بارزين في صفوفها هما فيكتور يوكيريس من أرسنال الإنجليزي، وألكسندر أيزاك من ليفربول بالإضافة إلى الجناح السريع أنتوني ايلانغا من نيوكاسل الإنجليزي. كما أن المنتخب الاسكندينافي فشل في التسجيل في مبارياته الثلاث الأولى في التصفيات.