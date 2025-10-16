نظمت شركة صناعات الملا - إحدى شركات مجموعة الملا - والشركة الرائدة في الكويت لتصنيع المعدات الحديدية الثابتة والمتنقلة وتقديم أفضل حلول النقل للبضائع المبردة وغيرها من الصناعات المتنوعة ندوة تعريفية خاصة لعملائها المحليين وشركائها الإقليميين تحت شعار «حيث يلتقي الابتكار بالشراكة»، والتي أقيمت في قاعة الهاشمي بفندق راديسون بلو.



وقد حضر الحفل الخاص عدد كبير من عملاء الشركة وشركائها الاستراتيجيين ورواد قطاع النفط والغاز من شركة نفط الكويت وشركة البترول الوطنية الكويتية، بالإضافة إلى ممثلين عن شركات رائدة في القطاع الخاص وقطاعات صناعية وتجارية أخرى متنوعة. كما حضر الندوة ممثلون عن شركات عالمية رائدة مثل كارير ترانس كولد، ودولانديا، وكولد كار.



وتضمن الملتقى عروضا مرئية وشرحا مفصلا للمنتجات، استعرضت خلالها أحدث الابتكارات في مجال المعدات الثابتة، وتصنيع الفولاذ، وهياكل النقل الثابتة، وحلول النقل للبضائع المبردة. وقد رحب إيلي زغب، رئيس قطاع التجارة والتصنيع وقطاع الاستئجار والتأجير في مجموعة الملا، يرافقه المدير العام لشركة صناعات الملا ساتيش جوبتا وفريق إدارة الشركة بالمدعوين، مؤكدين التزام صناعات الملا بالتميز والابتكار والشراكات التي تدفع عجلة التقدم.



وتقدم صناعات الملا مجموعة واسعة من المنتجات عالية الجودة لشركات القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية، بما في ذلك قطاع النفط والغاز، والكيماويات، والبناء، والخدمات اللوجستية، والتنظيف، والأغذيـــــة والمشروبات، والرعايــــة الصحية، والدفاع. باستخدام أحدث التقنيات، تحسن صناعات الملا الجودة، وتقلل أوقات التسليم، وتحافظ على أعلى المعايير باستمرار، مما يجعلها المورد المفضل للشركات التابعة للقطاع الخاص، والوزارات، والعديد من الصناعات في الكويت، وفي جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتعد الشركة مصنع الفولاذ الوحيد في الكويت الذي يمتلك مرافق بحث وتطوير مخصصة، ويقدم دعما احترافيا، ويوفر قطع الغيار، مما يتيح أقصى قدر من التشغيل والقيمة، بما يحافظ على نمو عمليات العملاء. يضمن امتثال صناعات الملا للأنظمة والمعايير المحلية لعملائها المطابقة والموثوقية.



وبخبرة تزيد على 40 عاما في الريادة، تقدم شركة صناعات الملا حلولا قياسية ومخصصة، مدعومة بمرافق بحث وتطوير مخصصة، وورشة عمل معتمدة من Stellantis من المستوى 3، ودعم في مجال خدمات ما بعد البيع على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. وتواصل الشركة، الحاصلة على شهادات ISO 9001 وISO 14001 وISO 45001، تقديم حلول موثوقة ومتوافقة وفاعلة تلبي احتياجات السوق المتغيرة في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.