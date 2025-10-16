حصدت مجموعة «الوطني للثروات» جائزة الأفضل في الخدمات المصرفية الخاصة للعملاء ذوي الملاءة المالية العالية للعام 2025 من مجلة Private Banker International، وذلك ضمن الحفل السنوي الرابع والثلاثين لجوائز الثروة العالمية الذي أقامته المجلة في سنغافورة لتكريم أفضل المؤسسات العاملة في مجال الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، والتي تسهم في رسم ملامح مستقبل هذا القطاع حول العالم. ويعكس هذا التكريم المكانة الريادية لمجموعة «الوطني للثروات» والتزامها الراسخ بتقديم حلول مصرفية خاصة وإدارة ثروات استثنائية تلبي الاحتياجات المتنوعة والمتطورة لعملائها من ذوي الملاءة المالية العالية، إضافة إلى قدرتها على تحقيق النمو المستدام وتقديم قيمة مضافة لعملائها، مع التركيز على بناء علاقات طويلة الأمد مبنية على الثقة والشفافية. وتعد جوائز Private Banker International العالمية من أكثر الجوائز موثوقية في قطاع إدارة الثروات العالمي، وتهدف إلى تسليط الضوء على البنوك وشركات إدارة الثروات التي تقدم أداء متميزا في إدارة الثروات وتظهر مرونة وابتكارا في تقديم خدمات ومنتجات واستراتيجيات استثنائية عبر مختلف المناطق، إضافة إلى دعم التحول الرقمي في القطاع.



وتغطي الجوائز فئات متعددة، تشمل: أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في كل منطقة (مثل الشرق الأوسط، أوروبا، آسيا)، وأفضل استراتيجية لإدارة الثروات، والتميز في الابتكار الرقمي، والتميز في الاستثمار المسؤول والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وأفضل تجربة عميل. وتم منح «الوطني للثروات» هذه الجائزة المرموقة استنادا إلى عدة معايير، أهمها: التميز الاستراتيجي الذي يقيس قدرة المؤسسة على تطوير وتنفيذ استراتيجيات فاعلة لمواجهة التحديات الاقتصادية، والابتكار في المنتجات والخدمات والحلول المالية المخصصة للعملاء من ذوي الملاءة المالية العالية، والتحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا لتحسين تجربة العميل وتبسيط العمليات. كما شملت المعايير، الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية التي تركز على الالتزام بممارسات الاستثمار المسؤول والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، إضافة إلى التميز في تجربة العميل، والانتشار الجغرافي والتأثير المؤسسي بما في ذلك حجم العمليات، والتواجد الإقليمي والدولي، والشراكات الاستراتيجية.



ويبرهن الفوز بهذه الجائزة على تميز «الوطني للثروات» وتفوقها في تقديم حلول مبتكرة، وسعيها إلى مساعدة العملاء على تحقيق عوائد مجزية، ما يسهم في تعزيز ثقتهم بالمجموعة ويرسخ مكانتها كجهة رائدة في مجال إدارة الثروات.



كما تعكس قوة العلامة التجارية المرموقة لمجموعة «الوطني للثروات» (NBK Wealth)، والتي تعد أكبر مجموعة لإدارة الثروات محليا ومن الأكبر إقليميا، والتي تستمد قوتها من اسم وعلامة مجموعة بنك الكويت الوطني، الرائدة في المنطقة والعالم، والتي يحظى سجلها بتاريخ حافل من الإنجازات والجوائز العالمية تقديرا لجهودها في القطاع المصرفي.



وركزت المجموعة على تلبية احتياجات العملاء من ذوي الملاءة العالية، مع السعي إلى تحقيق نمو كبير في أصولهم المدارة وتقديم حلول مخصصة لهم، كما أبرمت شراكات إستراتيجية فاعلة لتوفير فرص استثمارية متنوعة ومختارة للعملاء مثل الشراكة مع شركة «جي بي مورغان» لإدارة الأصول، مما يعزز من قدرة البنك على تقديم حلول استثمارية متكاملة.



ولا يقتصر دور مجموعة «الوطني للثروات» فقط على السعي إلى تعزيز ثروات عملائها، بل تسعى إلى أن تكون الخيار الأول والموثوق في مجال إدارة الثروات، إضافة إلى سعيها المستمر لبناء إرث للعملاء يدوم لأجيال متعاقبة.