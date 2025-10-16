أمير زكي



اختتمت مساء الثلاثاء منافسات النسخة الرابعة من بطولة الشرطة للرماية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي استضافتها الكويت على مدى يومين بتنظيم وزارة الداخلية، ممثلة في اتحاد الشرطة الرياضي، بمشاركة رماة يمثلون منتخبات اتحادات الشرطة الخليجية تفوق المشاركين الكويتيين في مختلف المسابقات.



وأسفرت مسابقة رجال فردي الرماية (العملية IPSC) عن حصول وكيل أول علي عبدالله من الكويت على المركز الأول تلاه رقيب أول عبدالعزيز الكعبي من الإمارات بالمركز الثاني ثم رقيب أول خالد الرميضي من الكويت بالمركز الثالث، وفي مسابقة رجال فرق الرماية (العملية IPSC) حصلت الكويت على المركز الأول وحلت الإمارات ثانية فيما جاءت السعودية ثالثة.



وأسفرت مسابقة رماية سيدات (فردي مسدس) عن حصول الملازم أول عائشة الفيلكاوي من الكويت على المركز الأول تلتها الملازم أول تحرير المرداس من الكويت في المركز الثاني فيما جاءت ملازم عالية العامرية من عمان في المركز الثالث، وفي مسابقة رماية سيدات (فرق مسدس) حلت الكويت أولا تلتها سلطنة عمان ثانية ثم الإمارات ثالثة.



وأقيم حفل الختام بحضور وكيل وزارة الداخلية بالتكليف اللواء علي مسفر العدواني، الذي أشاد بما حققته البطولة من نجاح تنظيمي ومنافسة رياضية راقية، مثمنا الجهود التي بذلتها اللجنة المنظمة وكافة الجهات المشاركة في إنجاح هذا الحدث الرياضي الخليجي المتميز، مؤكدا أن مثل هذه البطولات تسهم في تعزيز أواصر التعاون والتكامل بين الأجهزة الأمنية الخليجية وترسيخ مفاهيم العمل الشرطي الجماعي.



من جانبه، قال رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة المدير العام للإدارة العامة لخفر السواحل العميد الركن البحري الشيخ مبارك علي اليوسف، إن هذا التجمع الخليجي يجسد التعاون بين الأجهزة الأمنية في دول الخليج العربي ويعكس معاني التآخي والتنافس الشريف بين المشاركين وما يتمتعون به من جاهزية وكفاءة عالية، علاوة على الالتزام والانضباط والروح الرياضية التي يتحلون بها، كما أعرب عن الشكر للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف ووكيل وزارة الداخلية بالتكليف اللواء علي العدواني على دعمهما المتواصل لاتحاد الشرطة وكل من أسهم في إنجاح البطولة من لجان تنظيمية وفنية وإدارية والجهات المشاركة والداعمة.



بدوره، قال رئيس الاتحادين العربي والقطري للرماية اللواء خالد بن حمد العطية في كلمة مماثلة، إن مثل هذه الفعاليات تعزز الروح الرياضية بين منتسبي قوة الشرطة في دول الخليج.