كرم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف صباح أمس وكيل عريف خالد مساعد الظفيري من مرتبات الإدارة العامة لأمن المنافذ البرية ـ إدارة منفذ السالمي، تقديرا ليقظته الأمنية وتفانيه في أداء واجبه وحرصه على تطبيق القانون بكل أمانة وإخلاص، وذلك بحضور مدير إدارة منفذ السالمي العميد علي يوسف التمار.



وقالت وزارة الداخلية إن التكريم جاء إثر نجاحه في إحباط محاولة دخول غير مشروع إلى البلاد، حيث تمكن من ضبط شخص حاول التسلل عبر منفذ السالمي مستخدما «برنت دخول» يعود لشخص آخر بهدف تضليل رجال الأمن، وبعد التدقيق الأمني تبين أنه مطلوب على ذمة عدة قضايا منذ سنوات.



وأكدت وزارة الداخلية أن هذا الإنجاز الأمني يجسد يقظة رجال أمن المنافذ البرية ودورهم الحيوي في حماية حدود البلاد من أي محاولات عبور غير قانونية، مشيدة بروح المسؤولية والانتباه العالي التي يتحلى بها رجال الأمن في أداء واجبهم.