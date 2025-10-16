الاحتفال بتخريج دفعة رقيب ووكيل عريف مكافحة اليوم فـي «كبد»

في إنجاز يضاف إلى مسيرة التطوير والتميز المؤسسي، حصلت قوة الإطفاء العام على شهادة الآيزو (ISO 9001-2015) العالمية، بعد استيفائها متطلبات ومعايير الجودة المعتمدة دوليا، في كل قطاعاتها.



وأكد رئيس قوة الاطفاء العام اللواء طلال الرومي أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة توجيهات ودعم القيادة السياسية ويجسد التزام قوة الإطفاء العام بتطبيق أعلى معايير الجودة والتميز المؤسسي، بما يواكب تطلعات الدولة نحو تطوير العمل الحكومي وتحقيق الكفاءة التشغيلية في مختلف القطاعات وتوفير أعلى معايير الامن والسلامة وتعزيز منظومة الامن المجتمعي.



وأكد أن هذا الإنجاز تأكيد على التزام القوة بتطبيق أعلى معايير الجودة والتميز والشفافية في جميع إداراتها وقطاعاتها، بما يعزز من كفاءة الأداء ويواكب خطط الدولة في تطوير المؤسسات الحكومية وفق أفضل الممارسات العالمية.



كما عبر اللواء الرومي عن تقديره لفرق العمل وكل المنتسبين العسكريين والمدنيين وجهودهم التي ساهمت في هذا الإنجاز، مشيرا إلى أن هذه الشهادة ستكون دافعا لمواصلة مسيرة التطوير والارتقاء بالخدمات نحو مستويات أعلى من الجودة والاحترافية.



من جهة أخرى، أعلنت قوة الإطفاء العام عن تخريج دفعة رقيب ووكيل عريف مكافحة اليوم.



وقالت في بيان صادر عنها ان حفل التخرج سيقام تحت رعاية وحضور رئيس قوة الإطفاء العام اللواء طلال محمد الرومي، كما دعت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام وسائل الاعلام إلى حضور حفل التخرج في إدارة معهد التعليم والتدريب بمنطقة كبد، موضحة أن الخريجين هم رقيب (صحة وسلامة- أمن - مفتش وقاية - مدرب - مشغل آلية) ودفعة وكيل عريف مكافحة.