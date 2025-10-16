أعلنت «أسيكو المجموعة» أن مجلس إدارتها قد تقدم باستقالته بعد التغيرات التي طرأت في هيكل ملكية المجموعة، على أن يواصل المجلس المستقيل أداء مهامه ومسؤولياته الإشرافية خلال الفترة الانتقالية إلى حين انعقاد الجمعية العامة وانتخاب مجلس إدارة جديد، وذلك التزاما بأعلى معايير الحوكمة واستمرارية الأعمال وحماية حقوق المساهمين وأصحاب المصلحة.



وأكدت الشركة أنها فتحت باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة المقبلة، على أن يتم استقبال طلبات الراغبين ممن تنطبق عليهم الشروط القانونية والرقابية وفق تعليمات الجهات الرقابية.



خلال فترة ولايته، أكمل مجلس الإدارة الحالي ما بدأه مجلس الإدارة السابق من خطة التحول المالي والتشغيلي للشركة، إذ نجحت «أسيكو» في تحقيق تحول جذري في أعمالها من خلال إعادة تشكيل الطاقم الإداري وذلك بانتقاء أفضل الخبرات الفنية المتوافرة مما أدى إلى رفع كفاءة العمل التشغيلي إلى مستويات رائدة، وتم هذا العمل بالتوازي مع تنفيذ خطة إعادة الهيكلة المالية للوصول إلى الربحية المستدامة من خلال شراكة جادة وشفافة مع البنوك الدائنة ومستشاري الشركة.



وكان لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكافة الادارات وفرق العمل في الشركة الدور الرئيسي في قيادة هذه التحولات، حيث تم تنفيذ مبادرات ترسخ مكانة الشركة في الأسواق المحلية والإقليمية، وأدى ذلك إلى تحقيق زيادة كبيرة في حجم المشاريع، والتي توجت بتوقيع عقود كبيرة داخل الكويت وفي دول الخليج، بالإضافة إلى إحراز تقدم كبير في إعادة جدولة المديونيات وخفض الالتزامات المالية، مما عزز من قدرة الشركة على تحقيق نمو مستدام ومواصلة التوسع في الأسواق المستهدفة.



وقد حققت المجموعة تحسنا ملموسا نحو استعادة الربحية ووضع الأسس التي ستواصل بها النمو بشكل مستدام، وسجلت نتائج إيجابية ربعا تلو الآخر، فيما أحرزت المجموعة تقدما كبيرا على مستوى المشاريع والعقود التشغيلية، الأمر الذي يعكس ثقة العملاء في منتجاتها وخدماتها، من الأفراد إلى الشركات والمؤسسات الحكومية، إذ تتمتع منتجات «أسيكو» جميعها باعتمادات من الجهات الحكومية المعنية داخل الكويت وفي دول خليجية أخرى.



وجاءت هذه الخطوات تنفيذا لاستراتيجية المجموعة الخمسية الشاملة التي كان قد اعتمدها مجلس إدارة «أسيكو» في عام 2022، وذلك تماشيا مع المتغيرات الاقتصادية الحالية والمتوقعة والتي تهدف أساسا إلى تحسين الأداء المالي والتشغيلي للشركة وتعظيم حقوق المساهمين.



ومن جانبه، تقدم رئيس مجلس الإدارة عماد عبدالله العيسى بالشكر إلى جميع أعضاء المجلس الحالي والمجلس السابق، مشيدا بأدائهم المتميز والواجبات التي قاموا بها على أكمل وجه، مما ساهم في تحسين الوضع المالي للشركة وتحقيق نقلة نوعية خلال السنوات الخمس الماضية. ودورهم الفعال في الإنجازات خلال الفترة الماضية.



كما توجه بخالص الشكر لمساهمي الشركة وشركائها من البنوك والجهات الحكومية والشركات العاملة في قطاع البناء والمستشارين والعاملين فيها على الثقة والدعم خلال مراحل التحول.



وقال العيسى «لقد وضعنا ركائز صلبة للانضباط المالي والكفاءة التشغيلية، وفتحنا الطريق لمرحلة جديدة من النمو المستدام، ونحن اليوم على ثقة بأن «أسيكو» ماضية في تعزيز مركزها المالي بما يوازي سجلها التشغيلي القوي ودورها الوطني في دعم التنمية».



كما توجه كل من المهندس أحمد غسان الخالد والمهندسة غيداء غسان الخالد بخالص الشكر والتقدير إلى كافة أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والسابقين، تقديرا للجهود الكبيرة التي بذلت خلال فترة عملهم في سبيل خدمة مصالح الشركة.