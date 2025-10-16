انطلقت أعمال الدورة الـ 72 لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط أمس بمشاركة كبار مسؤولي الصحة ومتخذي القرارات من 22 بلدا بينها الكويت.



ويترأس وفد الكويت وزير الصحة د.أحمد العوضي، ويضم الوفد الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الصحية الخارجية د.هشام كلندر.



وقالت المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط د.حنان بلخي في افتتاح أعمال الدورة إن المنظمة بصدد إنشاء فريق عمل إقليمي يتألف من خبراء في التمويل الصحي من الدول الأعضاء للنهوض بالتمويل المبتكر والاستراتيجي والمستدام للصحة في الإقليم.



وأضافت بلخي أن «الأمور الآن في المكتب الإقليمي لشرق المتوسط اختلفت عما كانت عليه فقد ظل هذا الإقليم شعلة من النشاط على مدار الأشهر الثمانية عشر الماضية».



وتابعت «أعدنا هيكلة عملنا وأعدنا ترتيب أولوياته وأطلقنا خطة تنفيذية استراتيجية جديدة تنطوي على ثلاث مبادرات رئيسية وشرعنا في تنفيذها واستجبنا



لـ 16 حالة طوارئ مصنفة ولـ 56 فاشية من فاشيات الأمراض».



وأشارت إلى أن المكتب الإقليمي بصدد إنشاء فريق عمل إقليمي معني بالتمويل يتألف من خبراء في التمويل الصحي من الدول الأعضاء للنهوض بالتمويل المبتكر والاستراتيجي والمستدام للصحة في الإقليم.



وذكرت بلخي أنها ستعرض في الأيام المقبلة تقريرها السنوي إلى جانب تقارير اللجنة الفرعية للبرامج المنبثقة عن اللجنة الإقليمية واللجنة الفرعية الإقليمية المعنية باستئصال شلل الأطفال والتصدي لفاشياته.



وأضافت: سندرس ورقات تقنية عن الأطفال غير الحاصلين على أي جرعة من اللقاح وتعافي النظم الصحية في السياقات الهشة والرعاية الملطفة والسلامة البيولوجية والأمن البيولوجي في المختبرات إضافة إلى النظر في خطة عمل تنفيذية جديدة بشأن تغير المناخ والصحة.



وثمنت تكريم الرواد من إقليم شرق المتوسط من خلال جوائز التميز في رعاية مرضى السرطان وبحوث متلازمة داون.



وتنعقد هذه الدورة في ظل الأزمات المستمرة ومنها النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية والآثار المتصاعدة لتغير المناخ التي لاتزال تجهد نظم الصحة العامة.



وسـيـتـنـاول جـدول الأعــمــال مـــجـــمـوعــة واسعة من الموضوعات الصحية الحاسمة ومنها استراتيجيات التمنيع وتعافي النظم الصحية والرعاية الملطفة والوقاية من سرطان الثدي والسلامة البيولوجية في المختبرات والآثار الصحية المترتبة على تغير المناخ.



ويتيح هذا التجمع فرصة حيوية للدول الأعضاء للمشاركة في حوار استراتيجي وتبادل الخبرات وتنسيق الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الإقليمي وبناء نظم صحية قادرة على الصمود من أجل مستقبل أوفر صحة.