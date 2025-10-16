انطلقت في الكويت أمس الأربعاء أعمال اجتماع خبراء المنتدى الدولي لمكافحة الإرهاب تحت عنوان «تعزيز التعاون القضائي الدولي ومعالجة الأدلة في قضايا الإرهاب» برئاسة مشتركة بين الكويت وجمهورية كينيا لفريق العمل المعني بشرق إفريقيا للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب ومشاركة 49 ممثلا من 27 دولة ومنظمة.



وأكد مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي ورئيس لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن السفير حمد المشعان في تصريح صحافي على هامش الاجتماع الذي يستمر يومين أهمية استضافة الكويت لاجتماع خبراء المنتدى الدولي لمكافحة الإرهاب باعتباره امتدادا لجهودها في دعم أهداف المنتدى وتعزيز التنسيق الدولي لمكافحة الإرهاب.



وقال المشعان إن الكويت استضافت في أكتوبر من العام الماضي ورشة عمل للمنتدى بعنوان «فك الارتباط ونزع التطرف وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج» بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وجمعت أكثر من 90 مشاركا من صناع السياسات وممثلي المجتمع المدني وخبراء دوليين.



وأشار إلى جهود البلاد في مكافحة الإرهاب خلال السنوات الأخيرة عبر التعاون الثنائي مع الدول الشقيقة والصديقة، لا سيما «قضية المقاتلين الإرهابيين الأجانب».



وأوضح في هذا الشأن أن الكويت «ساهمت في إعادة نقل أكثر من 1500 شخص من المقاتلين الإرهابيين الأجانب وذويهم من شمال شرق سورية إلى بلادهم الأصلية عبر قواعدها الجوية منذ عام 2018 وتواصل قبول الطلبات من الدول الشريكة لإجلاء مواطنيها».

وأعرب عن أمل الكويت أن يسهم هذا الاجتماع في تبادل الخبرات والتجارب بين الدول المشاركة وأن يعزز آفاق التعاون بين مؤسساتها القانونية والقضائية في مجال معالجة الأدلة في قضايا الإرهاب.