تسخير كل الإمكانات لتمكينهم واندماجهم الكامل بالمجتمع ضمن رؤية الدولة لحقوق ذوي الإعاقة ورعايتهم



استقبل وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي، ورئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ ثامر جابر الأحمد بقصر بيان رئيس مجلس إدارة جمعية المكفوفين الكويتية فايز لافي العازمي، وأعضاء مجلس الإدارة حيث قدموا التهاني لهما بمناسبة تعيينهما في منصبيهما الجديدين.



وأكد وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي حرص القيادة السياسية الرشيدة على دعم فئة المكفوفين وتذليل العقبات التي قد تعترض طريقهم وتسخير كل الإمكانات التي تكفل تمكينهم واندماجهم الكامل في المجتمع وذلك ضمن رؤية الدولة لحقوق ذوي الإعاقة ورعايتهم.



كما هنأ العلي جمعية المكفوفين الكويتية بمناسبة توليها رئاسة الاتحاد الآسيوي للمكفوفين وحصولها على عضوية مجلس الاتحاد العالمي للمكفوفين، معربا عن اعتزازه بهذا الإنجاز الذي يعزز مكانة الكويت في المحافل الإقليمية والدولية.



هذا، وقد أشاد وزير شؤون الديوان الأميري، ورئيس ديوان سمو ولي العهد بالدور الرائد الذي تقوم به الجمعية منذ تأسيسها في خدمة أعضائها وتوفير سبل الراحة والتمكين لهم بما يعزز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع ويجعلهم مواطنين منتجين يفتخر بهم الوطن، مؤكدين استمرار التعاون لما فيه خير هذه الفئة الكريمة، متمنيين لهم كل التوفيق والسداد.