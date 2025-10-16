

قالت وزيرة الأشغال العامة د.نورة المشعان إن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بمتابعة مشاريع الصيانة الجذرية للطرق ميدانيا، حرصا على تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، وتسريع وتيرة الإنجاز بما يواكب تطلعات الدولة في تطوير بنيتها التحتية.



وأشارت المشعان إلى أن فرق وزارة الأشغال تواجدت في موقع طريق الدائري الرابع مقابل منطقة الشويخ، للوقوف على آخر تطورات أعمال الصيانة الجذرية الجارية في المشروع، والتي تتضمن حاليا فرش طبقة أسفلت من النوع Type 1 ضمن نطاق العقود الجديدة للصيانة.



وأكدت أن فرق الإشراف تتابع سير الأعمال بشكل مستمر لضمان تنفيذها وفق الجداول الزمنية المحددة والمواصفات الفنية المعتمدة، مشددة على أن الوزارة مستمرة في جهودها لرفع كفاءة شبكة الطرق وتعزيز مستوى الأمان لمستخدميها.