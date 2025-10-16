

بشرى شعبان



أكد الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية بالتكليف د.سيد عيسى أن الوزارة أنجزت 147 مشروعا ضمن الخطة التشغيلية للفترة الثانية للسنة المالية 2025-2026، مبينا أن هذه المشاريع جاءت لتحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تشمل تطوير الموظف، وتطوير الإدارة، وتعزيز اختصاصات الإدارات المختلفة، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة.



وأوضح د.عيسى في تصريح صحافي أن نسب الإنجاز جاءت مطابقة للفترة الزمنية المخطط لها، حيث حققت الإدارات التابعة للوزيرة نسبة 55.4%، فيما بلغت نسبة الإنجاز في الإدارات التابعة لوكيل الوزارة 51%.



وأضاف أن قطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون حقق نسبا متميزة من الإنجاز، إذ بلغت نسبة الإنجاز في الإدارة العامة للتخطيط والتطوير الإداري 52.6%، وفي الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية 47.6%، بينما سجلت الإدارة العامة لشؤون التعاون 55.5%.



وأشار إلى أن قطاع التنمية والرعاية الاجتماعية واصل أداءه المتقدم، حيث بلغت نسبة الإنجاز في الإدارة العامة للتنمية الاجتماعية 57.5%، وفي الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية 58.75%، في حين حققت إدارات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة نسبة 67.5%، وهي من أعلى نسب الإنجاز على مستوى قطاعات الوزارة. واختتم د.عيسى تصريحه بالتأكيد على أن ما تحقق خلال هذه الفترة يجسد التزام الوزارة الراسخ بتوجيهات القيادة السياسية، وبتوجيهات وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة ووكيل الوزارة د.خالد العجمي، ويعكس انسجاما فعالا مع رؤية «كويت جديدة 2035»، التي تسعى إلى تعزيز الكفاءة المؤسسية ورفع مستوى الأداء الحكومي لخدمة المواطن والمجتمع على حد سواء.