

استقبل رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية فيصل علي المطوع، ونائب الرئيس التنفيذي خالد فيصل المطوع السفير المعين للمملكة المتحدة لدى الكويت قدسي رشيد، وذلك في المقر الرئيسي للشركة، حيث ناقش الطرفان فرص التعاون وتعزيز العلاقات التجارية مع الشركات البريطانية.



وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية فيصل علي المطوع: «نتقدم بالتهنئة إلى السفير البريطاني الجديد لدى الكويت بمناسبة تعيينه ونتطلع إلى تعزيز التعاون مع الشركات الخاصة البريطانية واستكشاف فرص جديدة للشراكة والتجارة والاستثمار ونشكر السفير على زيارته، ونتمنى له كل التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة».



وتعد شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية واحدة من كبرى الشركات التجارية في الكويت، حيث تدير عملياتها في قطاعات متعددة وتمثل أكثر من 100 علامة تجارية عالمية في قطاعي الجملة والتجزئة.